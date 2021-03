Dans moins de deux mois, WhatsApp cessera de fonctionner pour certains utilisateurs

Cette fois, cela ne dépendra pas des anciens modèles de smartphones: la date du 15 mai n’est pas liée à une mise à jour des exigences techniques (et donc à l’abandon des anciens systèmes d’exploitation) mais à l’acceptation des nouvelles conditions de service de WhatsApp que tous les utilisateurs devront affronter. Sanctionner l’impossibilité de continuer à utiliser l’application. Celui de mai est d’ailleurs une date née d’un report: initialement le changement devait avoir lieu le 8 février dernier, mais en raison de vives plaintes des utilisateurs, il a été décidé de tout reporter au mois de mai.

Au cœur de l’agitation se trouve la mise à jour des conditions d’utilisation qui permettra à WhatsApp de partager certaines données avec Facebook. Bref, les chats commencés avec les entreprises et les entreprises peuvent être utilisés par ces dernières pour décider de suivre les clients avec des publicités à leur envoyer également sur Facebook. Le problème est que l’introduction de cette nouveauté, présentée directement dans l’application, il n’a pas été accueilli avec enthousiasme par les utilisateurs, également en raison du manque de clarté de l’annonce elle-même. Ainsi, le message est passé que beaucoup plus de données ont été partagées, un élément qui a conduit à une vague de protestations et à un exode massif vers des applications telles que Telegram et Signal.

C’est pourquoi WhatsApp a décidé de déplacer la date limite au 15 mai, également pour mieux expliquer le changement aux utilisateurs. À cette date, cependant, tout le monde devra accepter les nouvelles règles, sinon il ne pourra plus utiliser l’application. Comme la société l’a expliqué, en fait, si vous n’acceptez pas ces conditions « pendant une courte période, les utilisateurs pourront recevoir des appels et des notifications, mais ils ne pourront ni lire ni envoyer de messages depuis l’application. ”En gros, si vous n’acceptez pas les règles, l’application de messagerie la plus utilisée au monde cessera de fonctionner pour cet utilisateur unique. Et après 120 jours de non-acceptation, le compte sera supprimé.

