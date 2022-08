Dans Mass Effect 3, vous pouvez enfin avoir le désir physique avec Joker

Dans le Effet de masse trilogie, il y a plein de héros dont tomber amoureux. Avec Ashley Williams, Liara T’Soni, Kaidan Whatsisname, Miranda, Jack, Garrus, Tali, Javik, ce type de poisson bizarre que tout le monde stans, ce type non-poisson que tout le monde n’aime pas, et quelques autres, en fonction du jeu du commandant Shepard auquel vous jouez, vous pouvez profiter de relations durables et d’un coït cinématique maladroit.

Est-ce vraiment suffisant – vous êtes excité dans l’espace, cependant ? Peut-être un de plus ? Vous pouvez maintenant ajouter Jeff « Joker » Moreau à votre liste potentiellement interminable de victoires intimes dans Mass Effect 3, grâce au piratage The Hatboy Project. Le pilote plein d’esprit et adorable du SSV Normandie « crée un tout nouveau conte d’amour à découvrir pour le joueur » dans le mod.

Une cinématique de sexe Mass Effect habituellement inconfortable a été incluse, ainsi que de nouvelles branches de conversation, des éditions de discussions romantiques spécialement écrites, de nouvelles lignes de voix acoustiques, le choix de passer d’une aventure à une relation stable, et oui, même un « romantique ». scène dramatique qui essaie de rester avec les autres choix aromatisés.

Comment est-ce faisable ? Vous pouvez voir une partie du mod dans la bande-annonce de sortie ci-dessous, avec de nouvelles lignes vocales pour Joker qui semblent être une combinaison de logiciels de voix et d’IA existants épissés (xVASynth est reconnu sur la page du projet).

Seth Green ressemble en fait au Joker, et la seule fois où il y a une petite quantité d’inflexion étrange qui n’atterrit pas complètement, c’est tout à fait crédible. C’est quand même très impressionnant.

Il y a une tonne de clips vidéo sur la chaîne YouTube de The Hatboy Project si vous voulez en voir plus, et le blog de développement ici vous expliquera comment le mod a été créé. Avec cet examen approfondi de certains dialogues particulièrement difficiles, vous pouvez faire avancer les choses. Malheureusement, aucune des versions du commandant Shepard ne peut romancer Joker.