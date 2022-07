Dans l’univers Magic The Gathering, un producteur de Dragon Age, Christian Dailey, créera des jeux vidéo de haute qualité Wizards of the Coast

Skeleton Key, un nouveau studio de jeu, a été lancé par Sorciers de la côte, la société qui détient les droits du jeu de cartes Magic: The Gathering. Elle a établi un bureau dans la ville américaine d’Austin, où elle travaillera sur des projets de niveau AAA.

Christian Daly, le chef d’équipe, a travaillé avec BioWare et connaît bien la série Dragon Age, notamment le développement actuel de Dragon Age : Dreadwolf.

Christian Dailey, maintenant connu comme le producteur exécutif de Dragon Age : Dreadwolf, occupait auparavant le poste de producteur exécutif de la franchise Dragon Age chez EA. Il semble que Dailey se soit blessé chez Wizards of the Coast, où il est maintenant responsable d’un nouveau studio pour le mastodonte de table, après avoir quitté l’entreprise et déclaré que Dragon Age était entre « d’excellentes mains ».

Selon son site Web officiel récemment développé, Skeleton Key, basé à Austin, au Texas, embauche du personnel tel que des directeurs artistiques et cinématographiques pour un projet AAA inconnu.

L’équipe « fait de son mieux pour que cette équipe continue d’élargir notre liste de leaders du jeu numérique extraordinairement brillants », selon Cynthia Williams, directrice de Coast and Digital Gaming pour Harry Potter. L’expertise que cette équipe et ce nouveau studio de jeu offrent à Wizards of the Coast et Hasbro nous sera bénéfique.

Wizards of the Coast a récemment fondé plusieurs studios, notamment Archetype Entertainment, Atomic Arcade, Tuque Games, etc. Skeleton Key est l’une de ces entreprises. Le studio a caché plus d’informations sur ses projets, mais étant donné que tout ne fait que commencer, il ne faudra pas des années avant que quoi que ce soit ne soit publié.

Les sorciers ont construit diverses sociétés, mais Dungeons and Dragons: Dark Alliance, l’un de ses jeux les plus connus, n’a pas été bien accueilli. Tuque Games avait produit un « trek fade et ennuyeux à travers des interactions répétitives » dans notre enquête. Espérons que Skeleton Key rendra les choses encore plus spectaculaires.