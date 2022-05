Dans l’industrie de l’électronique et de la téléphonie mobile, Samsung brille plus que jamais

Partager

Le premier trimestre 2022 a été un nouveau record pour Samsung, qui a engrangé 10,6 milliards d’euros en seulement trois mois avec les écrans et les mémoires comme principaux protagonistes.

Nous en avions déjà averti le trimestre dernier, et c’est que Samsung gagnait plus d’argent que jamais avec ses smartphones Galaxy grâce à ceux déjà pliables l’adoption de la connectivité 5Gqui avait fait exploser les ventes d’un géant sud-coréen capable de fabriquer plus de 300 millions de téléphones mobiles au cours de la seule année 2021, et qui dispose déjà d’un stratégie définie pour réduire les coûts de production et ainsi mieux concurrencer Xiaomi et les autres constructeurs chinois.

La tendance se confirme maintenant et par la grande porte, d’ailleurs, bien Samsung peut désormais célébrer un nouveau record absolu de revenus trimestriels après avoir enregistré des chiffres absolument vertigineux au T1 2022, avec pas moins de 77 780 milliards de wons de revenus, soit environ 58,3 milliards d’euroset un bénéfice d’exploitation de 14 120 milliards de wons, soit près de 10,6 milliards d’euros.

Le géant de Suwon ne vit pas que du téléphone portable, qui a récolté ses fruits de meilleurs résultats dans le domaine de l’affichage et de la mémoirebien que le communiqué de presse détaillé mentionne également une entreprise mobile qui a encore grandi dans un scénario compliqué de chutes généralisées que les nouveaux Galaxy S22 ont pu surmonter.

Samsung lui-même dit que son activité de smartphone est extrêmement solide malgré un approvisionnement serré de certains matériaux composants clés, et que la réponse du marché à ses nouveaux modèles 5G a été très positive, y compris tous vos Écosystème d’appareils (ça sonne bien comme ça en anglais) qui comprend non seulement les téléphones Galaxy mais aussi les tablettes, les montres intelligentes et autres accessoires connectés.

Le plan transparent de Samsung pour concurrencer Xiaomi

L’activité de Samsung Mobile n’est pas affectée par la saisonnalité, les incertitudes géopolitiques ou le manque d’approvisionnement mondial

Il semble que le géant sud-coréen est à l’abri des tensions mondiales que nous avons connu ces derniers temps, et le fait est que l’entreprise elle-même mentionne la faible saisonnalité de ce premier trimestre, ainsi que les problèmes dérivés de la crise d’approvisionnement et de la guerre en Europe, qui, cependant, n’ont pas empêché Samsung Mobile de poursuivre sa croissance tant en chiffre d’affaires qu’en rentabilité.

Pour parler de chiffres et centrer le tir, selon Samsung son activité MX (Expérience mobile) a enregistré un bénéfice de 3,82 billions de wons après avoir soustrait les coûts d’exploitation de ses plus de 32,37 milliards de revenus, ou ce qui est pareil, nous parlons de 2 422 millions d’euros de bénéfices avec plus de 24 280 millions d’euros d’encaissements.

Les téléphones pliants ont fonctionné, la série Galaxy S22 s’est vendue au-dessus des attentes, brisant le Stock disponible en plusieurs périodes, et La connectivité 5G dans les gammes de base et économiques est le moteur de Samsungqui maintient également la position de numéro 1 sur le marché mobile mondial avec Apple se développe également à un rythme effrénédans son cas surtout sur le marché plus prime.

Samsung veut assurer sa croissance d’une année sur l’autre avec une activité solide avant les agents externes, recherchant une rentabilité à deux chiffres grâce à ses capacités de gestion de la chaîne d’approvisionnement où ses propres divisions et filiales lui fournissent une multitude de composants clés.

Dans la perspective du deuxième trimestre 2022, Samsung s’attend à une légère baisse de la demande du marchébien qu’il confirme que son objectif est d’assurer une croissance des revenus année après année et non pas tant de se concentrer sur des exercices trimestriels, à la recherche d’une rentabilité à deux chiffres grâce à leur meilleure gestion de la chaîne d’approvisionnement mondiale que leurs autres divisions sont assez impliquées en fournissant leurs propres écrans, mémoires, processeurs, etc…

Ils reconnaissent que pandémie prolongée de Covid-19qui a encore une fois touché surtout la Chine et d’autres pays asiatiques, va sûrement compliquer les choses en cette partie centrale de l’année universitaire 2022, même si attendent de Samsung Mobile qu’il poursuive sa croissance et consolide son leadership avec de meilleurs smartphones 5G axés sur le marché de masse.

Enfin, ils parlent aussi de « garder une longueur d’avance sur le marché phare » accélérer l’innovation et maximiser l’adoption et les ventes de téléphones pliables, qui a recueilli de si bonnes critiques et aussi des ventes, en particulier un modèle Galaxy Z Flip3 qui a réussi à devenir attrayant à la fois en termes de conception et de coûts pour atteindre plus d’utilisateurs et plus de poches. Ils disent de Samsung que Expérience mobile collaborera activement avec les entreprises DV et DA pour renforcer davantage les expériences connectées et fluides dans l’ensemble de l’écosystème des produits Samsung.

De bons chiffres pour Samsung, qui a connu un lancement plus chaotique que prévu avec son Galaxy S22 faute de ravitaillement et prépare déjà la quatrième génération de son succès Galaxy Z… Qu’attendez-vous d’eux ?

Les ventes mobiles chutent fortement et les bénéficiaires sont toujours les mêmes

