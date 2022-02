Dans les tests internationaux, Elden Ring obtient des notes de rêve absolues

Anneau Elden sortira ce vendredi et l’embargo sur les tests est déjà tombé aujourd’hui. Les avis et les critiques parlent un langage clair : nous avons évidemment affaire à un produit de première classe absolue qui répond à presque toutes les attentes. Le monde ouvert est particulièrement apprécié.

Elden Ring: Les premières âmes du monde ouvert s’inspirent des tests

Elden Ring est le dernier jeu de la Studios de développement Dark Souls, Demon’s Souls, Bloodborne et Sekiro FromSoftware. Contrairement aux titres précédents, cependant, nous l’avons ici pour la première fois avec un monde ouvert en tant que monde de jeu – et ce qui a été vu d’un œil critique à l’avance s’avère être le meilleur dans les premières critiques la plus grande force du jeu en dehors.

les notres Revue 45secondes.fr d’Elden Ring tu peux lire ici:

Sur le site d’agrégation d’avis Metacritic, « Elden Ring » a même été répertorié comme l’un peu après la chute de l’embargo. Méta score de 98. C’est maintenant Moyenne des notes des critiques sur le PS5 à 97 et à 95 sur Xbox Series X et PC, qui est toujours une valeur absolument fantastique et sans pareille. Mais apparemment, les gens de FromSoft ont livré un véritable chef-d’œuvre ici.

GameInformer 10/10

Fextralife 10

PCJeuxN 10/10

Plutôt drôle 5/5

Le Gardien 5/5

VG247 5/5

Alliés faciles 9.5/10

Appuyez sur Démarrer 9.5/10

Site RPG 9/10

Qu’est-ce qui est loué ? « Elden Ring » chute de manière significative plus accessible que les autres jeux Soulsborne dehors, mais reste fidèle à lui-même. la L’histoire est racontée avec beaucoup plus de rigueur et de clarté, mais ne perd pas son attrait. le Le système de combat a été considérablement étendu et élargi. En premier lieu, cependant, est l’évidence monde de jeu extrêmement bien fait pleine de mystères et de surprises.

Ceci est critiqué : la graphique de « Elden Ring » ne passe pas partout, il y en a pas mal pop ins et actifs recyclés. Vous ne devriez certainement pas vous attendre à une explosion du calibre du remake PS5 de « Demon’s Souls ». Certains sauts peuvent sembler très difficile à diriger et parfois on ne sait pas comment et où procéder. Mais tout le monde semble convenir que c’est le cas Se plaindre à un niveau élevé actes.

