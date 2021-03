Dans les moments difficiles, l’amour vient en premier

Demandez, croyez et recevez. Rien de mieux que de commencer un autre voyage de cristal avec ces déclarations. Mes amis, avec tant d’événements astrologiques, de changements politiques, de soucis financiers et de guerres, nous nous rendons compte qu’un petit chaos s’est installé sur notre planète. Ce chaos, qui se produisait déjà d’une manière subtile et sans prétention, cependant, à ce moment-là, le voile fut pris par la brise de l’Ascension. Nous sommes plus attentifs et éveillés aux événements, la vie nous a appelés, les décisions nous ont mis contre le mur pour décider où aller, avec qui continuer, sur quoi prioriser et, surtout, sur quoi se concentrer. Ce moment exige que nous soyons de bon augure, c’est-à-dire pleins d’espoir, confiants, opportuns et prospères.

Nous devons diriger nos forces les plus subtiles et les plus puissantes, telles que notre pensée. Penser que nous créons, croyons et recevons. Soyons positifs pour cette raison, si nous entrons dans le tourbillon du chaos en croyant à la fin, nous nourrirons l’ivraie au lieu du blé, nous soufflerons la lampe de l’âme et laisserons l’obscurité prendre les rênes et prendre nous dans les vallées de la déception et de la tristesse. Pour que les grandes montagnes se forment, d’immenses tremblements de terre étaient nécessaires, pour la formation de diamants, il fallait une température et une pression absurdement élevées, pour que ce matériau sombre et doux devienne un magnifique spécimen cristallin plein de brillance et de dureté, la graine qui était en les entrailles de la terre se sont renforcées pour briser les ténèbres et se baigner dans la lumière.

Tout, mes amis, exige des sacrifices et du travail, de la confiance et de la foi, de l’amour et de la persévérance. Ce moment nous appelle à la grande connexion, nous invite à abandonner le pessimisme et à croire en la lumière comme nous ne l’avons jamais fait auparavant. Le moment «Religare» est arrivé. Soyez léger, soyez espoir, abandonnez-vous, soyez bonheur, soyez vous! Éliminez lentement les personnes négatives, restez à l’écart des nouvelles qui vous rendent triste, ralentissez la ruée et augmentez votre respiration, ressentez la magie quotidienne du lever du soleil, profitez du crépuscule et contemplez l’immensité du ciel que Dieu brode doucement chaque nuit, remerciez le pleuvoir, vénérer les plantes, apprendre des animaux, mettre les pieds dans l’herbe, sentir les fleurs couvertes de rosée le matin, être différent, croire que les bonnes choses pour vous ne doivent pas être difficiles, créer une réalité où tout le monde peut être heureux et gentil, à commencer par vous.

Cette énergie nous impliquera fortement dans les six prochains mois, mes amis, alors pour faciliter notre connexion et notre interaction, écrivez vos souhaits et désirs pour le monde au crayon sur papier et faites-les reposer sous une pyramide de cristal ou de quartz rose pour que les désirs peuvent être habilités et émanés de l’Univers. Renouvelez ces demandes à chaque nouvelle lune et enterrez les anciennes le premier jour de la pleine lune afin qu’elles puissent germer et pousser en tant que graines. Gardez une petite améthyste à l’intérieur de l’oreiller pour que le sommeil profond nous prépare à cette nouvelle étape. Utilisez l’élixir de tourmaline pastèque qui libère le cœur et élève nos sentiments. N’oubliez pas que le moment est venu, le jour est aujourd’hui et le changement peut commencer immédiatement, c’est à vous de décider! Croyez-moi, vous pouvez changer votre chemin, c’est entre vos mains.

Libérez-vous des sentiments qui ne sont pas le fruit de l’amour, videz le sac à dos du passé, faites de la place pour le nouveau, apprenez à aimer les choses les plus simples de votre routine, interagissez avec cette énergie au quotidien, faites de petits changements lorsque aller au travail, sur le chemin de l’école, revenir de la boulangerie ou même utiliser l’ascenseur, déconnectez-vous du chaos à de petites périodes de la journée et respirez profondément en sentant la perfection de votre corps. La santé physique dépend beaucoup de notre santé émotionnelle et spirituelle, l’équilibre est le mot mes amis. Puisse cette grande Grille Cristalline continuer à nous couvrir, à nous protéger et à nous équilibrer. Que la lumière se fasse dans nos cœurs et que nous soyons ce que nous cherchons dans le prochain!