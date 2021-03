Dans les forums 45secondes.fr cette semaine: prix de persévérance, exploration et théories de rupture!

Cette semaine, nous lançons notre concours du prix de la persévérance. Célébrant encore plus l’exploration spatiale, nous parlons des prochaines frontières que nous aimerions voir explorées. Enfin, les membres de la communauté adoptent une théorie hallucinante sur les univers alternatifs!

Notre concours de persévérance!

Nous offrons deux prix – cette pièce d’atterrissage commémorative du rover Perseverance Mars 2020 et un écusson de mission – à un heureux gagnant. (Crédit d’image: Future)

Notre dernier cadeau a débuté cette semaine, offrant un pack de prix commémoratifs. Un heureux gagnant repartira avec:

(1) Patch de mission du programme d’exploration de la persévérance JPL de la NASA

(1) Pièce d’atterrissage de la persévérance sur Mars de la NASA

Qu’est-ce que vous apportez?

Notre question communautaire de cette semaine portait sur la préparation de l’exploration spatiale. Supposons que vous fassiez un voyage vers une planète très lointaine, qui signifierait une année de voyage dans chaque sens. Qu’apporteriez-vous avec vous? La communauté a trouvé des réponses fascinantes:

Logiciel pour analyser les objets maintenant très brillants et décalés en bleu devant nous, qui étaient trop sombres pour les télescopes terrestres. De telles vitesses relativistes éclairent grandement les objets à venir.

Cheetos supplémentaires. – Hélio

J’emmènerais Elon Musk avec moi. Il saurait comment et où naviguer, nous y amener en toute sécurité et y revenir en toute sécurité. Il ferait un excellent partenaire spatial. De plus, il serait cool de passer du temps avec! – Perle

Une très grande quantité de médias numériques, y compris de la musique, des livres et des photographies et des appareils pour l’utiliser. Des brosses à dents avec du dentifrice pour durer plus de deux ans et autant de papier toilette que je peux porter. Un handball et un football si la gravité est simulée avec ma casquette de baseball préférée. Aussi, si je pouvais, je prendrais du carburant supplémentaire. – richWorld

Renverser l’infini

Il n’y a pas beaucoup de choses qui peuvent vous plonger dans un terrier de lapin comme le peut penser l’infini. Cependant, que se passerait-il si une communauté d’aficionados de mathématiques et de passionnés de l’espace se réunissait et, disons, en débattait? Comment débattez-vous de l’infini, demandez-vous?

Voici juste un avant-goût de la conversation:

Et bien l’infini est un grand nombre 🙂 Considérons la taille de l’univers dans le modèle BB, seulement 46,5 milliards d’années-lumière de rayon Quelle est la taille de l’univers?

À l’heure actuelle, les télescopes ne peuvent voir qu’à environ 13,5 milliards d’années-lumière de la Terre (z ~ 12), ce qui laisse 33 milliards d’années-lumière de plus actuellement non observables. Maintenant, cette discussion introduit un nombre infini d’univers.

Comment comptez-vous observer ces nombres infinis d’univers depuis la Terre? – Tige

tige

« Comment comptez-vous observer ces nombres infinis d’univers depuis la Terre? »

Qui a dit que c’était possible? – Catastrophe

