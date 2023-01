« Dans les cordes », aurez-vous la saison 2 sur Netflix ?

« contre les cordes”, série mexicaine Netflix Créé par Carolina Rivera, il a été créé le mercredi 25 décembre 2023, mais les utilisateurs de la plate-forme de streaming populaire et les fans de combat demandent déjà un deuxième épisode qui continue l’histoire d’Ángela et de sa fille.

La fiction réalisée par Rivera et Analeine Cal y Mayor a un casting principal composé de Caraly Sánchez, Scarlet Gruber, Carmen Ramos, Alisson Santiago, Michelle Rodríguez, Giovanna Zacarías, Cuauhtli Jiménez et María Balam.

« contre les cordes» suit Ángela, une femme qui, après sa sortie de prison, tente de regagner le respect et l’affection de sa fille passionnée de catch en créant un mystérieux personnage pour entrer sur le ring, la Black Bride. De plus, il parle de la rédemption d’une mère et aborde des questions importantes telles que la maternité, le travail et la lutte des femmes. Ensuite, y aura-t-il une deuxième saison série mexicaine Netflix?

« AGAINST THE ROPE », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série créée par Carolina Riveramais apparemment, dans le dernier chapitre, il est toujours possible que l’histoire de combat d’Angela se poursuive dans un nouveau lot d’épisodes.

A la fin de la première saison de « A contre les cordes »Pour Ángela, tout est en jeu, qu’il s’agisse de gagner le respect de Rocío ou de lutter à la WWE. Et peut-être qu’il est temps de battre Sweet Candy.

En raison de la révélation d’un secret, Ángela ne se concentre pas sur la lutte contre Dulce, cependant, après les paroles de sa marraine et entraîneur, elle récupère et se bat. Cependant, l’équipe de son adversaire joue salement pour gagner. Bien qu’il ne gagne pas, il regagne l’amour et le respect de sa fille.

Alors que ce scénario pourrait servir de clôture pour « contre les cordes», les créateurs pourraient aussi allonger l’histoire et se concentrer sur la relation mère-fille, et sur le parcours d’Angèle dans les combats.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixun service de streaming qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et, en fonction de ces chiffres, renouveler ou annuler une série.