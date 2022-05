in

Warner Bros.

dans les vues C’est l’une des premières les plus marquantes de la semaine en Argentine et le public s’interroge déjà sur la possibilité de la voir en streaming.

©Warner Bros.Dans le viseur : Peut-on le voir en streaming ?

dans les vues a été présenté en première dans les cinémas argentins le jeudi 28 avril dernier avec une grande attente, car derrière sa réalisation se trouvaient les créateurs de Le vol du siècle, l’un des films les plus regardés à l’échelle nationale ces dernières années. Ricardo Hornos et Carlos Gil étaient en charge de la réalisation du film mettant en vedette Nicolas Francella, Paula Reca, Emilia Attias et Maxi de la Cruz.

« Prévisions à Buenos Aires : 45° de température, 100 % d’humidité, pannes d’électricité, circulation, piquets. Journée furieuse ? Pas pour Axel. Une copine qui ne mérite pas de le virer dans son appartement ; un amant impérieux lui promet, selfie à travers, luxure du soir. La journée de travail lui pèse peu : ni le travail stressant de traiter les réclamations des usagers dans un centre d’appels, ni la pression permanente d’un patron insupportable, n’entament son esprit. Axel est un gars jovial, charismatique, insouciant , avec un talent naturel pour s’occuper des gens et de leurs problèmes. Jusqu’à ce que, prenant le dernier appel de la journée, tout commence à changer »il récite le début de son synopsis.

Un client qui s’identifie comme Mont Figueroa Il semble, en principe, un autre consommateur des entreprises, et pense à annuler son service. Le travail de Alexandre est de le dissuader de le faire, mais étonnamment, Mont l’informe qu’il le surveille à travers la lunette de visée d’un fusil de haute précision et s’il ne résout pas le problème, il lui tirera une balle dans la tête. Le jeune homme ne veut pas le croire, mais le détail avec lequel il décrit ses compagnons montre qu’il dit bien la vérité.

exclusivement avec spoilers, Nicolas Francella Il a parlé de son personnage : « Je pense que le personnage, Axel, a une personnalité qui ne la quittera jamais, ne la lâchera jamais et les gens commencent à apprendre quelque chose de nouveau sur lui, mais à cause de la situation difficile dans laquelle il se trouve qui lui fait résoudre le conflit de manière improvisée ”. Pour sa part, co-vedette puma goityqui donne la vie au méchant, condamné : « C’était un voyage difficile, mais ça valait le coup ».

+ Peut-on voir « En la Mira » en streaming ?

Avant sa sortie en salles, la distribution commandée par Warner Bros. rapportait que après son passage sur grand écran, il deviendra disponible sur son service de streaming HBO Max. Pour le moment, aucune date exacte n’a été communiquée, mais la société de production apporte généralement ses sorties sur la plateforme 45 jours plus tard, il pourrait donc être disponible à la mi-juin.

