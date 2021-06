Dans le monde des attentes vs. réalité, le jeu ‘Mafia City’ et ses fascinantes publicités (faux) prennent le gâteau

Si vous êtes des utilisateurs réguliers d’Instagram, de Facebook ou de TikTok, vous avez probablement rencontré plus d’une fois la publicité typique d’un jeu qui dit quelque chose comme « Seulement 1% des gens le résolvent » ou qui montre des images spectaculaires pour un jeu intitulé « Spider Rope Hero Man: Miami Screw Town ». Attentes vs. réalité, malheureusement.

Eh bien, dans ce monde fascinant de fausses publicités et de jeux développés dans Paint, il y en a un qui prend le gâteau : ‘Ville mafieuse‘. Je mettrais ma main en feu parce que vous avez déjà vu une de leurs publicités. Le titre est le modèle de jeu classique de construction, de gestion des ressources et de batailles, mais les publicités ? Buah, dans les publicités, le jeu peut être ce que vous voulez.

Mais, mais, mais… et le jeu ?

Dans la vidéo que vous avez sur ces lignes, vous pouvez voir près de 36 minutes d’annonces pour ‘Mafia City’. Ce sont toutes les annonces publiées jusqu’au 1er janvier 2019 et n’ont aucun déchet. Le premier est sensationnel, mais je vous laisse certains des meilleurs pour vous donner une idée de l’ordre du jour : 2h40, 4h57, 6h29, 8h56, 10h46, 18h28, 23h48, et 30h40.

Comme on peut le voir, le jeu peut être tout ce qu’on veut, d’une version de ‘Age of Empires’ à un ‘Metal Slug’, en passant par une sorte de Watch Dogs ou un jeu de cartes. Les possibilités sont illimitées. En fait, dans certaines publicités, nous pouvons passer du statut de membre d’un gang à celui d’utiliser un chien pour être le patron, avec son costume et son loup-garou à côté de lui. MAIS CE JEU A TOUT.

La réalité? C’est un jeu de modèle comme tous ceux qui veulent être l' »Age of Empires » sur mobile et qui n’y parviennent pas. Vous avez une base, des emplacements pour construire des bâtiments, des troupes et un monde immense avec d’autres joueurs que vous devez attaquer. Evidemment, au début c’est très facile car toutes les améliorations prennent peu de temps et le jeu est dynamique, mais dès le début on sent que l’objectif du jeu est de passer par la case pour tout accélérer.

Captures du jeu (du vrai).

Pendant le jeu, vous ne voyez rien de ce qui est affiché dans les publicités à aucun moment. Rien, zéro. Le jeu est simple, basique, avec une interface très chargée. Les combats n’y sont pour rien Avec ceux vus dans les vidéos et on ne monte pas en niveau en frappant nos sujets avec une poêle à frire sur la tête, malheureusement.

Cependant, bien qu’il s’agisse d’un jeu qui n’a que peu ou plutôt rien à voir avec la publicité, c’est une mauvaise chose. Rien qu’en mai 2021, il a été téléchargé plus de deux millions de fois et généré 13 millions de dollars de revenus sur Android. Sur iOS, 300 000 téléchargements et 12 millions de dollars, selon Sensor Tower.

Pas mal du tout pour un jeu qui, à toutes fins pratiques, est un peau sur la semelle intérieure de ‘March of Empires’, ‘King of Avalon’, ‘Game of War’, ‘Lords Mobile’, ‘Mobile Royale’ ou ‘Age of Warring Empire’. Ceux-ci, cependant, n’ont pas de telles publicités amusantes où nous montons de niveau en tirant sur une banque en feu tout en éjectant des voitures et des factures.