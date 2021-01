Dans le jeu vidéo qui simule un voyage en camion, des vaccins anti Covid peuvent être livrés

SCS Software, une société tchèque de développement de jeux vidéo, a organisé un événement à thème contre Covid-19 pour les joueurs de Euro Truck Simulator 2 et American Truck Simulator, deux de ses titres phares qui simulent de manière réaliste le travail de ceux qui conduisent des camions. L’événement s’appelle Transport d’espoir, « apporter de l’espoir », car il prévoit la livraison d’au moins sept stocks non endommagés de vaccin contre le virus. C’est un test difficile, car la cargaison en question a une tolérance minimale aux dommages, vous devez donc avoir le niveau de compétence «Fret fragile» 1 ou plus afin de terminer vos livraisons. Ceux qui réussiront débloqueront un exploit et recevront un assainisseur d’air Hope Trucker pour leur cockpit.

Jusqu’ici tout va bien, sauf que plusieurs utilisateurs de la communauté Euro et American Truck Simulator ont sévèrement critiqué l’initiative SCS Software: beaucoup ont interprété l’événement Hauling Hope comme une déclaration politique favorable aux vaccins. Ce qui n’est absolument pas bon, selon eux. Les réactions inattendues et incroyablement négatives ont conduit à l’intervention du community manager et des développeurs de SCS Software, qui ont invité les utilisateurs à utiliser des tons plus civils. Parmi les déclarations faites par l’équipe, on peut citer: « Peu importe que vous soyez en faveur des vaccins ou contre eux. Les camionneurs travaillent très dur, nous voulions donc leur donner les 15 minutes de gloire bien méritées. Mais si vous n’aimez pas cet événement , il n’est pas nécessaire de participer. Ce n’est pas obligatoire, cela dépend totalement de chacun de vous ».

Suite à la vague de critiques, d’autres utilisateurs sont également intervenus pour montrer leur soutien à l’initiative, comme en témoignent ces commentaires: «Porter l’espoir est un événement, pas une déclaration politique» souligne un chauffeur de camion dans la vraie vie. Même ceux qui ne font que jouer à Euro et à American Truck Simulator ont déclaré sans tarder: « Je suis tellement fier d’être au moins un chauffeur de camion virtuel, en particulier lors d’événements de ce genre. » Quoi qu’il en soit, l’événement Hauling Hope est prévu pour 7 février le prochain.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂