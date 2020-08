Dans le différend avec Apple: Microsoft saute dans les fabricants “Fortnite”

Les développeurs “Fortnite” d’Epic Games et le géant de la technologie Apple sont croisés. C’est une question d’argent et le fabricant d’iPhone ne veut pas abandonner. Epic Games reçoit désormais le soutien d’un autre poids lourd américain: Microsoft.

Les créateurs du jeu vidéo “Fortnite” obtiennent le soutien de Microsoft dans leur différend avec Apple. Le géant Windows, qui n’est lui-même pas satisfait des directives d’application d’Apple, a critiqué l’intention de la société iPhone de renvoyer la société de jeux Epic Games du programme pour développeurs. En conséquence, d’autres fournisseurs de jeux – y compris Microsoft – ne pourraient plus utiliser la technologie graphique d’Epic Unreal Engine sur les iPhones et les iPads, a fait valoir le groupe dans des documents judiciaires.

Epic ne voulait plus adhérer à l’exigence en vigueur depuis plus de dix ans selon laquelle les objets virtuels du jeu sur iPhone et iPad ne peuvent être proposés que via le système d’achat intégré d’Apple, où Apple retient 30% du prix d’achat. .

Fonction cachée

Après le refus de la société iPhone, les développeurs ont ajouté la possibilité d’acheter l’article directement auprès d’Epic. Selon Apple, une fonctionnalité cachée a été activée dans l’application qu’Epic avait passée en contrebande aux examinateurs d’applications du groupe. Le même jour, Apple a lancé “Fortnite” en référence à la violation de règle de l’App Store. Les utilisateurs qui ont déjà l’application sur leurs appareils peuvent continuer à l’utiliser – et également acheter les articles moins chers directement auprès d’Epic.

De plus, Epic devrait perdre l’accès au programme développeur d’Apple à la fin du mois d’août. Entre autres choses, cela signifierait que l’Unreal Engine ne pourrait plus être adapté aux nouvelles versions du système d’exploitation iOS d’Apple pour les iPhones et iPads.

Microsoft utilise actuellement Unreal Engine pour son jeu de course “Forza Street”. Si Epic ne pouvait plus développer la technologie graphique pour iOS, Microsoft devrait soit abandonner la plate-forme Apple, soit reprogrammer l’application, a déclaré le top manager responsable Kevin Gammill. Apple souligne qu’Epic est responsable des conséquences négatives pour les utilisateurs et les développeurs d’applications en cas de violation unilatérale des règles.

Microsoft lui-même est en litige avec Apple: la société iPhone n’autorise pas le service de streaming de jeux Project xCloud sur sa plateforme. De tels services enfreignent la règle selon laquelle tous les jeux doivent être vérifiés individuellement, a fait valoir Apple – et n’acceptent pas non plus les offres similaires d’autres sociétés sur la plate-forme.