Dans le chaos, le Pérou a le 3e président en 8 jours

Francisco Sagasti sera le nouveau président par intérim du Pérou et le troisième à diriger le pays en un peu plus d’une semaine. La session plénière extraordinaire du Congrès a approuvé ce lundi (16) son nouveau conseil d’administration et Sagasti était le nom du consensus.

C’était la seule composition présentée et il fallait avoir 60 voix pour continuer. Sagasti sera président jusqu’en juillet 2021, date à laquelle le vainqueur des élections générales prévues en avril devrait prendre ses fonctions.

Le vote au Congrès a eu lieu au milieu de la grave crise politique et sociale du pays, à la suite de la destitution du président Martín Vizcarra la semaine dernière. Puis a repris le président du Congrès, Manuel Merino, qui a été contraint de démissionner.