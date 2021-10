Dans la vie de Frankie Cocozza après avoir fait exploser la fortune et quitté la célébrité

Vous vous souvenez de Frankie Cocozza ? Il est apparu sur l’épisode 2011 de la Facteur X et a choqué le public en sortant ses fesses sur scène pour révéler les noms d’une fraction seulement des femmes avec qui il avait couché.

Eh bien, il semble que le jeune homme de 28 ans ait changé les choses car il est maintenant installé en Australie avec une femme et un fils d’un an.

Non seulement il est passé sous terre, mais il a également quitté la célébrité et fait exploser sa fortune de 200 000 € (275 000 €), selon The Sun.