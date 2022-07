Dans la première bande-annonce, Return To Monkey Island est apparu dans un design audacieux

Cependant, tout le monde n’a pas aimé le nouveau design de « Return to Monkey Island » : certains fans ont été déçus par l’absence d’arc rétro du jeu, comme dans Thimbleweed Park.

Pourtant, 30 ans plus tard, il ne fallait pas s’attendre à autre chose : le jeu a été modernisé conformément aux réalités modernes du progrès technologique.

Quant à l’intrigue, le pauvre Guybrush, comme d’habitude, ne s’en sort pas très bien. Et voici ce qui est écrit sur le site officiel :

«Des années se sont écoulées depuis la dernière bataille de Guybrush Threepwood avec son ennemi juré, le pirate zombie LeChuck. Son amante, Elaine Marley, a disparu de la vue, et Guybrush lui-même est à la dérive et tente de se retrouver et de percer le mystère de Monkey Island.

Heep, de nouveaux chefs pirates dirigés par le capitaine Madison ont renversé la vieille garde, Melie Island est tombée en décadence et le célèbre marchand Stan a été en prison pour fraude économique.

En parlant de Stan. Il a eu beaucoup de temps libre pendant qu’il manque de temps, et il ne va pas le gaspiller en bavardage et en plaisantant à travers une conversation classique pointer-cliquer.

Selon le site, Rex Crawl, qui a précédemment travaillé sur des jeux tels que Psychonauts 2 et Knights and Bikes, a également travaillé sur Return to Monkey Island.

Les célèbres Michael Land, Peter McConnell et Clint Bajakian ont repris l’accompagnement sonore. Le doubleur de Guybrush Threepwood, Dominic Armato, reprend également le rôle.

Il s’est avéré que Dominic Armato a aimé le nouveau look. Il commente la sortie du jeu comme suit :

« Honnêtement, je suis amoureux de ce jeu depuis la démo du printemps, mais maintenant, rappelez-le. C’est original, amusant et vivant. Je suis juste ravi.

Malheureusement, il n’y a pas encore de date de sortie pour Return to Monkey, mais le jeu est attendu cette année. Le coût du jeu n’a pas non plus été annoncé, mais il coûtera probablement au moins 20-3 dollars. L’inflation, donc c’était vide.