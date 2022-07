Dans la nouvelle aventure « Folk Horror » de Wadjet Eye, recherchez des trésors cachés et des vérités sinistres.

Cloak & Dagger Games, un studio de développement de jeux indépendant renommé, travaille sur The Excavation of Hob’s Barrow.

The Excavation of Hob’s Barrow, un « jeu d’horreur folklorique » du développeur indépendant Cloak and Dagger Games, a été dévoilé par Wadjet Eye Games, l’éditeur de rétro-aventures louées comme Unavowed, Shardlight, Technobabylon et Strangeland. Le jeu, qui se déroule dans la charmante campagne de l’Angleterre victorienne, raconte les exploits lamentables de Thomasina Bateman, un antiquaire qui est impliqué dans un sinistre mystère dans le village endormi de Bewlay. Comme dans tant de contes victoriens, l’histoire commence par une lettre mystérieuse invitant Thomasina à la campagne lointaine. Mais lorsqu’elle arrive, l’auteur de la lettre a disparu, son assistante n’est pas venue et les habitants de Bewlay ne sont pas franchement sympathiques. Puis elle commence à avoir des rêves étranges.

En raison du sentiment d’immersion accru qu’ils procurent, les jeux à la première personne ont tendance à être des affaires à la première personne, mais d’autres perspectives peuvent également fonctionner : bien qu’ils soient joués depuis des vues bien plus éloignées, The Last Door, Stasis, Darkwood, The Final Station, et Faith sont tous des exemples de jeux qui gèrent des niveaux inquiétants et effrayants. J’ai des attentes comparables pour The Excavation of Hob’s Barrow parce que Wadjet Eye est connu pour sortir des jeux de premier ordre, les titres précédents de Cloak and Dagger sont tous très appréciés sur Steam.

The Excavation of Hob’s Barrow promet des cinématiques et des animations entrecoupées de graphismes pixel-art, une bande-son « convenablement atmosphérique » de l’ancien membre de Jupiter-C David Kane, « des démons dans les sillons, l’odeur de la terre humide et un chat ou deux ». ainsi que des éléments d’histoire inspirés du folklore anglais réel avec « un ton et une base d’horreur folklorique distincts ». Jupiter-C a également créé la bande originale de l’aventure 2018 de Cloak and Dagger Plus tard cette année, il devrait faire ses débuts sur Steam.