Dans la dernière expansion des horizons des villes, la conduite est remplacée par la marche

Qu’est-ce qui a du sens exactement ? Quand on peut se rendre dans une ville à pied sans avoir besoin de voiture. C’est cool, et les créateurs de Cities : le prochain DLC Plazas & Promenades apportera des zones réservées aux piétons, des quartiers spéciaux et des services qui répondent à un style de jeu que j’ai entendu les fans exiger depuis la création de Cities en 2015. Skylines est d’accord.

Le film d’expansion illustre l’idée paisible et joyeuse de centres-villes piétonniers et cyclables avec des places extérieures et des tramways à vol d’oiseau. Pour le champion en titre des architectes de la ville, la version ajoute « plus de 300 » nouveaux atouts en plus de nouvelles régions et quartiers.

Les nouvelles rues réservées aux piétons sont situées comme toutes les autres, mais seuls les services d’urgence, tels que les camions de pompiers, les voitures de police et les ambulances, sont autorisés à y pénétrer. Cela vous permet de réduire les émissions et le bruit pour une meilleure expérience de vie des citoyens.

Pour les zones résidentielles, commerciales et de bureaux à haute densité et conviviales pour les piétons qui ressemblent à des centres-villes plus contemporains, les nouvelles spécialités de quartier intègrent des bâtiments mur à mur. Pour correspondre, il y a des bâtiments de service. Avec de nouvelles réglementations, vous pouvez réduire la vitesse de la circulation, interdire les boissons sucrées et autoriser les artistes de rue dans les endroits adaptés aux piétons.

Les images affichent également des éléments plus sympas. Par exemple, de grands pare-soleil intégrés au toit de verre peuvent couvrir les centres commerciaux en plein air et les stations de métro des nouvelles places.

Les images montrant les lignes de tramway et de bus qui traversent les zones piétonnes sont mes préférées.

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie fixe pour Cities: Skylines – Plazas & Promenades, Colossal Order promet qu’il « arrivera bientôt ». Plus d’informations sont disponibles sur le site Paradox. Actuellement, il est disponible sur Steam et Epic, mais je suis sûr qu’il apparaîtra ailleurs assez tôt.

Développé par Colossal Order et publié par Paradox Interactive en 2015, Cities: Skylines est un jeu de construction de ville. Une simulation de développement de la ville pour une seule personne, le jeu. En gérant le zonage, le tracé de la voirie, les taxes, les services gouvernementaux et les transports en commun d’un territoire, les acteurs participent à l’aménagement urbain.