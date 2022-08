Dans la dernière bande-annonce de Tower Of Fantasy, les fonctions Open World et multijoueur sont affichées

Les fans sont souvent ravis des nouvelles bandes-annonces de Hotta Studio qui donnent un aperçu de l’intrigue, des personnages et du système de combat du jeu.

Les producteurs de Tour de la Fantaisie vient de publier une nouvelle vidéo sur la page YouTube officielle du jeu, qui présentait le mode multijoueur et l’environnement ouvert.

En explorant la planète Hadès, les joueurs pourront s’associer à d’autres utilisateurs pour combattre conjointement des monstres redoutables, selon les créateurs du jeu. La création d’un système d’amis a rendu cette fonctionnalité possible.

La date précise de la sortie mondiale de Tower of Fantasy, qui est le 11 août de cette année, a déjà été divulguée par les créateurs. Les créateurs garantissent que le client sera accessible en téléchargement avant même la sortie.

Vous pouvez profiter ensemble des combats et de l’élimination rapide des ennemis en tant que matériel partagé. Vous êtes libre de parcourir l’énorme planète d’Aida et de percer tous ses mystères. Enfin, vous pourrez vous détendre et profiter de loisirs comme une journée à la foire.

Tower of Fantasy a une tonne de matériel que vous pouvez jouer seul ou avec d’autres. Le jeu vous offre une totale liberté sur la façon dont vous voulez jouer, vous pouvez donc même faire les deux si vous le souhaitez. Si vous choisissez de vous attaquer seul à des sujets difficiles, assurez-vous d’être à la hauteur de la tâche.

Tower of Fantasy a un environnement magnifique qui combine des thèmes de science-fiction et de fantaisie et partage de nombreux parallèles avec Genshin Impact. Il y a plusieurs personnages à choisir et à essayer au combat. De plus, vous pouvez vous unir à vos amis pour attaquer des adversaires brillamment créés avec des combos mortels.

Ce jeu de rôle se déroule sur la planète artificielle Aida, où les humains ont construit la Tour de la Fantaisie afin de collecter une source d’énergie super puissante appelée Omnium de la comète Mara.

Les gens qui sont submergés par la faim à la perspective de cette puissante énergie rencontreront certainement un désastre car elle possède beaucoup plus de pouvoir qu’ils ne l’avaient imaginé.