Dans la boulangerie de Noël: 9 aides pratiques pour la cuisson des biscuits

L’Avent est là! Il est donc grand temps de commencer à faire des cookies. Pour que les croissants à la vanille, les étoiles à la cannelle, les macarons à la noix de coco et le pain d’épices soient un succès, voici quelques aides que chaque cuisine ne devrait pas manquer pendant la saison de Noël.

Tout en un: ensemble de cuisson familial de KitchenAid

Ensemble de cuisson KitchenAid 5KFA

Êtes-vous toujours un vrai boulanger? Ensuite, il vaut la peine d’investir dans un équipement de base. Tabliers, plaques à pâtisserie, emporte-pièces et rouleaux à pâtisserie viennent dans un ensemble de KitchenAid. Il est principalement destiné aux familles, il y a donc un grand et un petit tablier. Avec les couteaux de Noël en forme d’étoiles, de pains d’épices et de sapins, petits et grands peuvent se défouler.

Très peu encombrant: les balances de cuisine de Koenic

Balance de cuisine Koenic KKS 3230

Les ingrédients sont-ils prêts? Cependant, les cookies ne réussissent que si vous observez les quantités données. L’improvisation n’est pas une bonne idée lors de la cuisson. Les balances de cuisine de Koenic valent la peine pour les personnes qui n’ont pas beaucoup d’espace dans leur boulangerie à domicile et qui recherchent un modèle peu encombrant. Les balances, qui peuvent porter un maximum de cinq kilogrammes, peuvent pratiquement être repliées et ne sont donc plus gênantes lors de la décoration ultérieure des biscuits.

Idéal pour pétrir la pâte: bol mélangeur de WMF

WMF 07.9216.6380 Bol mélangeur Compact Cuisine

Après la pesée, les ingrédients vont dans le bol de mixage. Avec un diamètre de 16 centimètres, la copie WMF est destinée à des rations de cuisson plutôt petites. Le bol de mixage est en acier inoxydable et est idéal pour pétrir la pâte ou battre les œufs. Après utilisation, il peut être nettoyé au lave-vaisselle.

Particulièrement puissants: les batteurs à main Grundig

Batteur à main Grundig HM 7680

Si vous ne voulez pas pétrir la pâte à biscuits à la main, vous pouvez utiliser un batteur à main. L’appareil Grundig est particulièrement puissant avec 700 watts et ne devrait pas avoir de problèmes avec ses attaches de crochet pétrisseur lors du traitement d’une pâte plutôt ferme. Particulièrement pratique: le mélangeur Grundig dispose d’une fonction de démarrage progressif afin que les ingrédients ne vous éclaboussent pas lorsque vous le démarrez.

Un véritable accroche-regard: le robot de cuisine Clatronic

Robot culinaire Clatronic KM 3709

Les ingrédients des biscuits sont mélangés dans un robot culinaire encore plus facilement qu’avec un batteur à main. S’il a l’air aussi décoratif que le modèle Clatronic, il n’y a pas grand chose qui puisse mal tourner. Le robot de cuisine universel est livré avec un bol en acier inoxydable pouvant contenir jusqu’à trois kilogrammes de pâte et mélange son contenu avec des crochets d’agitation et de pétrissage à 1000 watts. Le robot culinaire possède également un bras multifonction pivotant et un pare-éclaboussures avec une ouverture de remplissage.

Pour le portionnement de la pâte: les aides universelles de Silit

Aide universelle Silit 21.4122.4969

Avant de pouvoir rouler, la pâte doit être coupée en petits morceaux. Bien sûr, cela fonctionne avec la méthode de déchirement éprouvée, mais c’est plus pratique avec l’assistant universel Silit Cut’n Serve. L’aide de cuisine en acier inoxydable courbé est idéale pour le portionnement de la pâte. Le Cut’n Serve est également utile après Noël, par exemple pour couper et servir une pizza.

Pour les plus pressés: la plaque à croissants à la vanille de Zenker

Plaque de cuisson croissant vanille Zenker 7420

Découper et façonner les biscuits de Noël est la moitié de la joie de cuisiner. Cependant, si vous êtes pressé, une plaque à pâtisserie avec des découpes pré-faites, comme la plaque à pâtisserie à croissant à la vanille Zenker, peut être une vraie bénédiction. Vous pouvez l’utiliser pour former 42 biscuits en une seule fois. Pour ce faire, ramassez la pâte avec une spatule et étalez-la dans les évidements de la plaque à pâtisserie. Les proches ne manqueront pas d’être enthousiasmés par vos galettes de pâtisseries.

Rappel d’animaux: minuterie de cuisine de TFA

TFA 38.1040 Minuterie de cuisine Hahn

Les biscuits sont-ils prêts pour le four? Alors avec la boîte, mais ne perdez pas de vue le temps! Alors que la famille regarde déjà « Trois noisettes pour Cendrillon », les biscuits peuvent brûler au four. Ce minuteur en forme de coq est encore plus mignon qu’une simple minuterie sur le téléphone portable. L’aide en plastique recouvert de caoutchouc sonne l’alarme après le temps défini (maximum 60 minutes).

Musique de fond: dans la boulangerie de Noël

Rolf Zuckowski – Dans la boulangerie de Noël – (CD)

Et le dernier mais non le moindre: cela dépend de la bonne musique de fond lors de la cuisson. «Dans la boulangerie de Noël» de Rolf Zuckowski a fait ses preuves auprès des familles. « Où est passée la recette, des cookies que nous aimons? Qui a pris la recette? » – presque tout le monde connaît ces lignes. Pour ceux qui l’aiment un peu plus contemplatif, mettez « White Christmas » dans le lecteur CD, avec des classiques de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald et Nat King Cole.