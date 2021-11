Dans la bande-annonce de Swan Song, Mahershala Ali rencontre son sosie sur Apple TV +

Apple a publié la première bande-annonce de son original de science-fiction très attendu Chant du cygne. Le film met en vedette Mahershala Ali dans le rôle principal et marque le premier long métrage du cinéaste irlandais Benjamin Cleary. Un film émouvant et futuriste, Chant du cygne explore les thèmes de l’amour, de la perte et du sacrifice. Mahershala Ali, deux fois lauréat d’un Oscar, incarne un homme en phase terminale qui participe à une expérience de clonage pour épargner à sa famille le chagrin de sa mort. Mais comme nous l’apprend la bande-annonce, il n’est pas facile de laisser un étranger vivre votre vie, même s’il est votre copie conforme. Avant de regarder la bande-annonce, consultez le synopsis officiel de l’intrigue pour Chant du cygne au dessous de.

» Situé dans un futur proche, Chant du cygne est un voyage puissant et émotionnel raconté à travers les yeux de Cameron (Mahershala Ali), un mari et un père aimant diagnostiqué avec une maladie en phase terminale qui se voit proposer une solution alternative par son médecin (Glenn Close) pour protéger sa famille du deuil. Alors que Cam se demande s’il doit ou non modifier le destin de sa famille, il en apprend plus sur la vie et l’amour qu’il ne l’aurait jamais imaginé. Swan Song explore jusqu’où nous irons et combien nous sommes prêts à sacrifier pour rendre la vie plus heureuse aux personnes que nous aimons. »

La bande-annonce s’ouvre avec Cameron et Poppy (Venom 2 star Naomie Harris) se préparant à accueillir un bébé. Après quelques plans de Cam passant joyeusement du temps avec sa famille, nous voyons le Dr Scott (Glenn Close) le persuader d’essayer quelque chose. « Je ne peux plus mentir à ma famille », dit Cameron. Le Dr Scott répond : « À la seconde où vous dites à votre femme que vous êtes en train de mourir, vous n’avez plus l’occasion de le faire. On voit alors Cameron se retrouver nez à nez avec son clone. Un clone qui ressemble non seulement à Cameron, mais qui a aussi ses souvenirs les plus profonds. Un moment passionnant encore renforcé par la belle cinématographie et « Doomed » de Moses Sumney jouant en arrière-plan. Le reste de la bande-annonce montre Cam aux prises avec son dilemme et essayant de déterminer s’il veut vraiment qu’un étranger vive sa vie. « Tu n’es pas moi », crie-t-il au Cameron cloné vers la fin.

C’était une bande-annonce impressionnante pour un film qui semble être le candidat potentiel d’Apple pour la saison des récompenses. Chant du cygne est écrit et réalisé par le cinéaste irlandais Benjamin Cleary. Il a remporté un Academy Award pour son court métrage de 2015, Bègue. Chant du cygne sera présenté en première sur Apple TV + et dans certaines salles de cinéma le 17 décembre 2021. Le film met également en vedette Awkwafina et Adam Beach dans des rôles de soutien. Cleary a récemment raconté à Empire comment il avait inventé l’histoire de Chant du cygne.

« Quand j’avais environ 19, 20, 21 ans, j’ai perdu trois amis trois étés de suite. J’ai été témoin de ce que c’était, et des ondulations de chagrin qui en ont découlé, et de ce que cela fait à tout le monde autour de la personne qui est disparu. Quand quelqu’un meurt subitement, il n’y a pas d’au revoir. Je pense que j’ai commencé à regarder le monde à travers une lentille différente à cette époque, et j’ai commencé à vraiment penser – probablement beaucoup trop – à ma propre mort et à ce que cela ferait à ces autour de moi si je passais. »

Cleary voulait faire ce film depuis longtemps, et avec un casting aussi talentueux, il est destiné à être un film incroyable. Assurez-vous de diffuser Chant du cygne en décembre sur Apple TV+ si vous avez envie d’un film qui fait réfléchir.