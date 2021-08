Dans la bande-annonce de Hulu Dopesick, Michael Keaton s’attaque à la crise des opioïdes en Amérique

Hulu a sorti sa première bande-annonce pour Malade, une mini-série de huit épisodes basée sur le livre de non-fiction « Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America » ​​de Beth Macy. Il montre le Dr Samuel Finnix (Michael Keaton), un médecin de la vieille école qui se retrouve plus tard mêlé au secret mortel de Big Pharma, se faisant pilonner avec un seau de KFC par un représentant pharmaceutique déclarant: « Moins d’un pour cent des gens deviennent accros à OxyContin. » La réponse de Samuel, « Ce n’est pas possible. »

La bande-annonce montre à quel point les représentants ont été poussés à mettre le médicament sur le marché et sont invités à faire « tout ce qu’il faut » pour gagner la « confiance » des professionnels de la santé afin qu’ils commencent à prescrire le médicament. Bien qu’hésitant au début à prescrire le médicament, Finnix cède, prescrivant à sa patiente Betsy Mallum, jouée par Kaitlyn Dever (Booksmart, Justifié), le « médicament miracle » et lui demande de n’en prendre que deux par jour. Le Dr Finnix commence à voir les aspects négatifs de l’OxyContin. « Je pense que peut-être que la médecine pourrait être juste un peu plus addictive que vous ne l’avez dit », dit Samuel à Billy (Will Poulter). Le représentant répond : « Ce n’est pas ce que nous entendons. »

Au cours de la tournée de presse estivale de la Television Critics Association, Rosario Dawson note qu’elle a eu « des membres de sa famille et des personnes de la communauté que j’ai vues souffrir et dont la vie a été affectée de génération en génération par la dépendance aux opioïdes ». Elle a parlé de « la facilité avec laquelle cela a été introduit dans leur vie et à quel point c’était destructeur ». Plus tard, elle a ajouté: « Avoir la capacité de raconter les histoires de ces vraies personnes, je pense que cela va amener l’humanité dans une situation qui a malheureusement connu beaucoup d’inhumanité », de la série.

Michael Keaton d’accord, « Je pense que ce que Rosario a dit, la façon dont elle l’a exprimé était parfaite parce que cela m’a peut-être choqué, la facilité avec laquelle c’est devenu une épidémie, m’a en quelque sorte assommé, vous savez, cela semble presque trop simple, que cela s’est passé de cette façon. Je lis et je pense, « Eh bien, sommes-nous vraiment trop sur la tête ? » et puis vous devez lire le livre de Beth Macy et commencer à faire des recherches pour vous rendre compte que ce n’est pas du tout exagéré, mais c’est l’expression, c’est le truc pour moi, la facilité avec laquelle tout cela s’est passé était écoeurante. «

La série limitée de Hulu Malade, avec Michael Keaton, lauréat d’un Golden Globe, est un regard captivant sur l’épicentre de la lutte de l’Amérique contre la dépendance aux opioïdes. Des producteurs exécutifs Danny Strong (Empire) et Warren Littlefield (Le conte de la servante), Malade est un portrait impitoyable mais profondément humain des familles touchées par la crise des opioïdes et de leurs histoires croisées. D’une communauté minière de Virginie en détresse aux couloirs de la DEA, cette série limitée raconte une histoire captivante qui puise dans une conversation culturelle puissante et opportune. La série s’attaque aux effets dévastateurs des opioïdes sur chaque communauté et Purdue Pharma. Rosario Dawson, Kaitlyn Dever, Will Poulter, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, John Hoogenakker font également partie du casting, ainsi que Phillipa Soo et Jake McDorman.Malade premières le 13 octobre sur Hulu.

