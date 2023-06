Dans "Kraven le chasseur" Spider-Man apparaîtra-t-il ?

in

Cinéma

La date de sortie de « Kraven the Hunter », l’un des méchants de Spider-Man, a été confirmée. Ici, nous vous disons si le super-héros arachnide apparaîtra dans le film.



Kraven le chasseur est l’un des méchants de Spider-Man.

Marvel et Sony Pictures a annoncé le lancement officiel de « Kraven le chasseur » (Kraven le chasseur), l’un des films les plus attendus de ce 2023. Ce personnage est l’alterego du Russe Sergueï Kravinoff, l’un des méchants les plus emblématiques à avoir homme araignée, qui était le protagoniste de la bande dessinée bien connue intitulée « La dernière chasse ». Cette annonce coïncide avec le lancement du nouveau jeu vidéo du super-héros arachnide.

Richard Wenkl’un des scénaristes de ce film qui sortira dans les salles du monde entier à partir du 6 octobre 2023, expliquait récemment ce qui suit : « Ce qui est écrit est fixé dans l’univers homme araignée. Je vais me rapprocher de l’histoire de Kraven et sa confrontation face à face avec homme araignée. Nous entretenons même l’idée que, comme Kill Bill, Kraven être un film divisé en deux parties ». Cependant, aucun autre détail n’a été publié pour le moment.

+ Spider-Man apparaîtra-t-il dans « Kraven the Hunter » ?

Il n’a pas encore été confirmé si Spider-Man apparaîtra dans le nouveau film Kraven the Hunter. Cependant, tout semble indiquer que Marvel et Sony Pictures Ils ne profiteront que de cette cassette pour présenter le personnage et que, dans un futur film, il apparaîtra comme un méchant du super-héros araignée.

Il est important de préciser qu’à la fin de cette bande-annonce apparaît « Rhino » ouun autre méchant Marvel qui a déjà été présenté pendant « L’incroyable Spider-Man 2: la menace d’électro ». De cette façon, tout semble indiquer que cela se produit dans le monde de Spider-Man de Andrew Garfield.

De plus, il y a de grandes chances qu’il ait au moins une apparition dans cette bande. venin, un personnage qui a déjà eu deux films en solo et qui sera bientôt aussi face à Spider-Man. Ensuite, nous partageons la seule bande-annonce publiée jusqu’à présent.

+L’origine de Kraven le Chasseur

Kraven le chasseur est un personnage qui a passé des années dans la mythologie de homme araignée. Sergei Kravinoff acquiert des pouvoirs spéciaux tels qu’une force et une vitesse surhumaines ainsi qu’une endurance anormale lorsqu’il boit la potion à base de plantes du Terre sans nom.

