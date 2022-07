Dans Cyberpunk 2077, Batgirl a trouvé et montré

Dans le jeu d’action à succès Cyberpunk 2077 du studio CD Projekt RED, qui a créé le jeu The Witcher 3: Wild Hunt, ils ont trouvé le super-héros Batgirl des bandes dessinées DC et l’ont montré.

Les passionnés continuent de publier un grand nombre de nouvelles modifications pour le jeu Cyberpunk 2077. Cette fois, l’auteur avec le surnom d’AlvarixPT a sorti son propre développement appelé Batgirl Outfit.

Grâce à cette modification, Batgirl, connue des comics DC, est apparue dans le monde de Cyberpunk 2077. Vous pouvez désormais transformer votre personnage en cette célèbre super-héroïne.

Il convient de noter que Batgirl dans Cyberpunk 2077 a son costume noir et or signature. Pour montrer à quoi ressemble l’héroïne dans le jeu, l’auteur d’AlvarixPT a posté quelques images avec elle en ligne.

Le mod BatGirl Outfit pour Cyberpunk 2077 est maintenant disponible pour tout le monde. L’auteur du développement note qu’avant de l’installer, vous devez télécharger plusieurs autres mods, notamment RED4ext, ARCHIVE-XL, TWEAK-XL et Virtual Atelier.

Les internautes qui ont déjà essayé la nouvelle modification pour Cyberpunk 2077 en étaient satisfaits. « Ça a l’air intéressant », « Merci pour ce joli mod », « Génial ! Maintenant, j’ai besoin de Batman », ont écrit les commentateurs.

Il convient de noter que l’auteur sous le surnom d’AlvarixPT a précédemment publié un mod similaire pour Cyberpunk 2077 qui a ajouté Supergirl au jeu.

Le jeu d’action Cyberpunk 2077 est sorti en décembre 2020. CD Projekt RED travaille actuellement sur une version remasterisée de The Witcher 3 : Wild Hunt avec de nouveaux graphismes pour PC, PS5 et Xbox Series S|X, ainsi que sur le développement de The Witcher 4 Jeu.

L’histoire du jeu se déroule à Night City, un monde ouvert de l’univers du jeu de rôle sur table Cyberpunk.

Le joueur contrôle un mercenaire personnalisable connu sous le nom de V à la 1ère personne. Le protagoniste peut acquérir des compétences en crochetage et en mécanisation et des options pour le combat au corps à corps et à distance.