Dans ces vidéos sur TikTok, Bridgerton se transforme en comédie musicale

La série en streaming Bridgerton est l’un des plus populaires de Netflix depuis le jour où il a été mis à disposition en ligne, et il n’est pas surprenant que l’on parle beaucoup en ligne sur tous les réseaux sociaux. Parmi les plates-formes influencées par le travail ne pouvait pas manquer TIC Tac, où, cependant, les utilisateurs ont décidé de réorganiser le contenu pour créer des chansons et des danses inspirées du décor et des protagonistes. Le chanteur et tiktoker américain se démarque en ce sens Abigail Barlow, qui à partir des thèmes et des personnages de Bridgerton qu’il crée chansons originales dans un style musical qui recueillent des millions de vues.

La jeune femme a été remarquée par les utilisateurs du réseau social après avoir demandé «à quoi ressemblerait Bridgerton s’il s’agissait d’une comédie musicale», et répondu en commençant à interpréter des pièces écrites et composées. inspiré par les thèmes et les événements racontés dans la serie. À l’exception de l’intrigue, les œuvres publiées sur le réseau social sont totalement originales, conçues et arrangées en collaboration avec l’auteur, compositrice et amie Emily Bear: la première chanson terminée en ligne s’intitule Burn for You et en moins d’une semaine à compter de la publication qu’elle a obtenue 3 millions de vues, catapultant le duo sous les projecteurs de la BBC.

Burn for You n’était que le début: Barlow et Bear ont déjà créé et interprété d’autres chansons rendant disponibles versions instrumentales. De cette façon, les utilisateurs de TikTok intéressés peuvent faire des duos ajout de strophes aux chansons déjà écrites, ou à s’inspirer des thèmes musicaux proposés pour créer des chansons qui s’intègrent à ce qui a déjà été créé. Le rêve – admet Barlow aux microphones du radiodiffuseur britannique – est que la communauté de la plate-forme de partage vidéo se lance et rassemble suffisamment de matériel pour y réfléchir. créer une vraie comédie musicale non officiel inspiré par Bridgerton, exactement comme cela s’est produit avec Ratatouille l’année dernière.

