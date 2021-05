Dans ce nouveau monde du tourisme spatial et des lancements privés, qui est astronaute?

27 mai 2021 11:22:07 IST

Alors que de plus en plus d’entreprises commencent à vendre des billets pour l’espace, une question se pose: qui peut s’appeler astronaute? C’est déjà un problème compliqué et sur le point de le devenir encore plus à mesure que les riches prennent des sièges et même des vols entiers pour eux-mêmes et leur entourage. Des astronautes? Des astronautes amateurs? Les touristes de l’espace? Voyageurs de l’espace? Des cavaliers de fusée? Ou comme les Russes le disent depuis des décennies, les participants aux vols spatiaux? Le nouveau patron de la NASA, Bill Nelson, ne se considère pas comme un astronaute même s’il a passé six jours en orbite autour de la Terre en 1986 à bord de la navette spatiale Columbia – en tant que membre du Congrès.

«Je réserve ce terme à mes collègues professionnels», a récemment déclaré Nelson The Associated Press.

Le développeur de jeux vidéo Richard Garriott – qui s’est rendu à la Station spatiale internationale en 2008 avec les Russes – déteste le label de tourisme spatial. «Je suis astronaute», a-t-il déclaré dans un courriel, expliquant qu’il s’était entraîné pendant deux ans pour la mission.

«Si vous allez dans l’espace, vous êtes un astronaute», a déclaré Michael Lopez-Alegria d’Axiom Space, un ancien astronaute de la NASA qui accompagnera trois hommes d’affaires à la station spatiale en janvier, aux commandes de SpaceX. Ses clients de 55 millions de dollars par siège prévoient de mener des recherches là-bas, a-t-il souligné, et ne se considèrent pas comme des touristes de l’espace.

Mardi, Axiom Space a annoncé un deuxième vol pour l’année prochaine qui sera dirigé par la compagnie Peggy Whitson, une astronaute à la retraite de la NASA qui a passé 665 jours dans l’espace, plus que tout autre Américain. Son numéro 2 sera John Shoffner, un homme d’affaires devenu pilote de course, de Knoxville, dans le Tennessee, qui paie également environ 55 millions de dollars. «J’ai demandé à Peggy de me lancer le livre à l’entraînement. Fais de moi un astronaute », a-t-il dit.

Il y a quelque chose d’enchanteur dans le mot: astronaute vient des mots grecs pour étoile et marin. Et les images époustouflantes de «The Right Stuff» et des astronautes originaux de Mercury 7 de la NASA constituent un excellent marketing.

La compagnie de fusées de Jeff Bezos, Blue Origin, appelle déjà ses futurs clients «astronautes». Il vend aux enchères un siège lors de son premier vol spatial avec des personnes à bord, prévu pour juillet. La NASA a même un nouvel acronyme: PAM pour Private Astronaut Mission.

L’astronaute à la retraite de la NASA Mike Mullane ne se considérait pas comme un astronaute jusqu’à son premier vol de navette spatiale en 1984, six ans après sa sélection par la NASA.

«Peu importe que vous achetiez un manège ou que vous soyez affecté à un manège», a déclaré Mullane, dont l’autobiographie de 2006 est intitulée «Riding Rockets». Jusqu’à ce que vous vous atteliez dans une fusée et atteigniez une certaine altitude, «vous n’êtes pas un astronaute».

Cela reste une mission très convoitée. Plus de 12 000 candidats ont postulé pour la prochaine classe d’astronautes de la NASA; une douzaine de chanceux seront sélectionnés en décembre.

Mais qu’en est-il des passagers qui accompagnent le trajet, comme l’actrice et réalisatrice russe qui s’envolera vers la station spatiale en octobre? Ou le milliardaire japonais frappé par la lune qui les suivra du Kazakhstan en décembre avec son assistant de production pour tout documenter? Dans chaque cas, un cosmonaute professionnel sera en charge de la capsule Soyouz.

Les capsules high-tech de SpaceX sont entièrement automatisées, tout comme celles de Blue Origin. Les riches cavaliers et leurs invités devraient-ils donc être appelés astronautes même s’ils apprennent les ficelles du métier au cas où ils auraient besoin d’intervenir en cas d’urgence?

Peut-être encore plus important, par où commence l’espace?

La Federal Aviation Administration limite ses ailes d’astronautes commerciaux aux équipages de conduite. L’altitude minimale est de 80 kilomètres. Jusqu’à présent, il en a attribué sept; les destinataires incluent les deux pilotes de Virgin Galactic de Richard Branson qui ont effectué un autre vol d’essai de la fusée de la compagnie samedi.

D’autres définissent l’espace comme commençant à 100 kilomètres, ou 62 miles au-dessus du niveau de la mer.

Les capsules de Blue Origin sont conçues pour atteindre ce seuil et fournir quelques minutes d’apesanteur avant de retourner sur Terre. En revanche, il faut 1h30 pour faire le tour du monde. L’Association des explorateurs de l’espace a besoin d’au moins une orbite terrestre – dans un vaisseau spatial – pour devenir membre.

La Fondation commémorative des astronautes rend hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour le programme spatial américain même s’ils n’ont jamais atteint l’espace, comme l’institutrice de Challenger Christa McAuliffe et le pilote d’essai tué dans un accident de Virgin Galactic en 2014. Également sur le Space Mirror Memorial au Kennedy Space Center de la NASA: des pilotes X-15 et F-104 de l’armée de l’air qui faisaient partie d’un programme spatial militaire qui n’a jamais décollé.

Le débat sur les astronautes existe depuis les années 1960, selon Garriott. Son défunt père, Owen Garriott, était parmi les premiers soi-disant scientifiques-astronautes embauchés par la NASA; les pilotes d’essai dans le bureau étaient mécontents de partager le titre du poste.

Il pourrait être nécessaire de supprimer complètement le terme une fois que des centaines, voire des milliers, auront atteint l’espace, a noté le professeur d’histoire de l’Université Fordham, Asif Siddiqi, auteur de plusieurs livres spatiaux. «Allons-nous appeler chacun d’entre eux astronautes?»

Mullane, le pilote de la navette spatiale à trois reprises, suggère d’utiliser l’astronaute de première classe, deuxième classe, troisième classe, « en fonction de votre implication, si vous sortez un portefeuille et rédigez un chèque. »

Alors qu’un ordre hiérarchique de style militaire pourrait fonctionner, l’ancien historien de la NASA Roger Launius a averti: «Cela se complique vraiment très rapidement.»

En fin de compte, Mullane a noté: «Astronaut n’est pas un mot protégé par le droit d’auteur. Ainsi, quiconque veut se faire appeler astronaute peut se dire astronaute, qu’il ait été dans l’espace ou non.

