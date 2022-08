Dans ce mod pour Skyrim, le système Nemesis de la Terre du Milieu : l’Ombre du Mordor est recréé

Il est simple de trancher à travers des hordes d’adversaires comme un explorateur courageux, laissant une traînée de morts sans nom sur votre chemin. Ils avaient un nom.

Qui s’appelaient-ils ? Il n’y a pas vraiment de raison d’être au courant ou de s’inquiéter. Le code de triche ultime est que même si l’un d’entre eux est assez fort pour vous battre, vous pouvez simplement recharger votre sauvegarde la plus récente et continuer à essayer jusqu’à ce que vous les tuiez.

Le système Nemesis dans Shadow of Mordor de 2014, cependant, offrait une tournure intrigante. Vous seriez promu et grimperiez dans les rangs de Sauron chaque fois qu’un orc ou Uruk vous battait.

Il deviendrait moins anonyme à mesure qu’il gagnerait en force et acquerrait un surnom mémorable. Les batailles avec eux sont devenues des batailles de vengeance acrimonieuses alors que votre adversaire commençait à se sentir comme un personnage réel.

Ces combats de vengeance sont désormais également disponibles dans Skyrim. Les dragons, les trolls, les bandits et oui, même les crabes de boue deviennent votre ennemi juré lorsque vous les combattez, grâce au mod Shadow of Skyrim – Nemesis and Alternate Death System.

La plus grande modification est que vous n’êtes plus complètement mort lorsque vous êtes jeté au combat ; au lieu de cela, vous êtes simplement stupéfait. Vous vous réveillerez ailleurs sur la carte plutôt que de charger votre sauvegarde la plus récente.

Votre équipement peut manquer à certains endroits, et s’il est meilleur que le leur, votre adversaire pourrait même utiliser vos armes et votre armure.

De plus, vous pourriez avoir une malédiction. Par exemple, si votre adversaire vous bat en utilisant une frappe puissante, vous pourriez obtenir la caractéristique « déséquilibré », vous rendant plus susceptible d’être jeté au sol au combat. Pendant ce temps, votre adversaire est devenu plus puissant, peut-être avec de meilleures statistiques et un nouveau boost, ce qui le rend encore plus difficile à battre.

Naturellement, vous avez ajouté une nouvelle quête à votre journal : se venger. Trouvez votre adversaire et vainquez-le. Vous ne tolérerez pas qu’un bandit idiot brandisse votre lame bien-aimée à l’extérieur, n’est-ce pas ? C’est la seule méthode pour se débarrasser de ces débuffs.