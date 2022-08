Dans ce FPS de science-fiction, le pistolet à gravité de Half-Life 2 rencontre la zone d’exclusion de Stalker

Puisque votre bras a été remplacé par une prothèse qui fonctionne comme un fusil à gravité et peut tirer des objets vers vous, vous pouvez les lancer comme des missiles ; Le FPS de science-fiction solo d’Adaca a immédiatement un Demi vie 2 ambiance à elle.

De plus, dans Adaca, tout est un objet, y compris les parpaings, les classeurs, les caisses et les barils qui explosent.

Si vous avez étourdi votre adversaire, vous pouvez même lui retirer les armes des mains.

Les méchants ressemblent quelque peu aux officiers du Combine de HL2 en termes d’apparence, d’aboiements radio (bien qu’ils crient «merde merde merde» au lieu de «épidémie d’épidémie») et de propension à être largués par des dropships.

Il est agréable de se précipiter sur un groupe d’ennemis, d’en attaquer un à courte distance, de saisir une arme et de la lancer sur un autre, puis de revenir à couvert.

Les déplacements et les combats sont rapides car vous vous déplacez dans la zone comme si vous étiez sur des patins. Au fur et à mesure que vous progressez dans les niveaux droits du jeu, que vous vous frayez un chemin à travers des énigmes basées sur la gravité, que vous trouvez parfois de nouvelles armes et que vous découvrez parfois divers objets à lancer sur les flics, il y a une petite quantité de résolution de casse-tête écologique par attraction gravitationnelle.

La campagne est divisée en deux épisodes, chacun avec environ une douzaine de niveaux, et un troisième épisode devrait sortir prochainement. C’est aussi proche que possible de Half-Life 2.

Le mode Zone Patrol d’Adaca m’intrigue plus que la quête linéaire. Vous incarnez un personnage unique dans ce monde ouvert non linéaire qui est entièrement indépendant de la campagne (bien que vous conserviez votre bras de gravité) et qui ressemble beaucoup plus à Stalker.

Vous pouvez explorer un vaste environnement qui a été divisé en zones distinctes tout en accomplissant des quêtes ou simplement en vous promenant hors script.

Alors préparez-vous à votre hub, dirigez-vous vers la zone, recherchez des artefacts inestimables à revendre à la base, engagez-vous dans des combats avec des factions errantes, découvrez de nouvelles armes et coopérez même avec des alliés contrôlés par l’IA.