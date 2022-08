Dans Call Of Duty: Black Ops 3 Map Verruckt, un fan découvre ce qui pourrait être un clin d’œil à l’antagoniste de la série télévisée Breaking Bad, Hector Salamanca

Une partie intégrante de la Appel du devoir série depuis sa première apparition dans TreyarchCall of Duty : World at War est le mode horde de zombies.

Les gens aiment toujours jouer au mode Zombies de Call of Duty aujourd’hui, car il était si apprécié lors de sa première sortie. Verruckt dans Black Ops 3 était l’une des cartes les moins appréciées, mais elle a une allusion à Breaking Bad que certains joueurs auraient pu manquer.

Le troisième jeu de la section Black Ops de la franchise et le sixième jeu Call of Duty de Treyarch Corporation sont tous deux sortis en 2015 sous le nom de Call of Duty : Black Ops 3.

Les antagonistes de Breaking Bad étaient souvent représentés avec des détails saisissants. Le personnage de Gus Fring, incarné par Giancarlo Esposito, qui ne cesse de réclamer un prequel à Breaking Bad, était sans doute le plus reconnaissable.

L’intrigue serait probablement centrée sur Hector Salamanca, un de ses concurrents, qui aurait pu apparaître sur la carte Verruckt Zombies dans Call of Duty : Black Ops 3.

FreshSqueezedDoms, membre de Reddit, a récemment partagé une photo de quelque chose qu’ils ont trouvé à Verruckt. Elle fait le lien avec l’apparition d’Hector Salamanca dans le programme en montrant notamment un homme enchaîné à un fauteuil roulant et coiffé d’un chapeau de soleil.

Hector Salamanca, interprété par Mark Margolis dans Breaking Bad, était un personnage mystérieux de la série. Le gars et sa famille, tous deux en fauteuil roulant et muets, avaient une relation antagoniste évidente avec Gus Fring.

Better Call Saul est allé plus en détail à ce sujet et en quoi cela était lié à l’arc de Lalo Salamanca dans la série. Dans la finale de la quatrième saison de Breaking Bad, Hector et Walter White ont collaboré pour tuer Gus, lui donnant le dernier mot.

La carrière de Giancarlo Esposito a considérablement avancé depuis la conclusion de Breaking Bad. Il dépeint fréquemment des méchants dans d’autres programmes, notamment Moff Gideon dans The Mandalorian, un projet télévisé de Star Wars.