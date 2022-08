Dans Bloody Hell Hotel, vous pouvez redécorer, gérer un hôtel et profiter du sang de vos invités pour le dîner

Les vampires doivent toujours respecter une tonne de lois bien qu’ils soient les morts-vivants les plus redoutés et les plus redoutables. Vous devez éviter le soleil direct. Les crucifix et l’ail sont interdits. Il ne vous est pas permis de traverser des rivières, d’entrer dans des églises ou de vous tenir là et de compter les morceaux de riz qui sont jetés à vos pieds.

Le plus irritant, c’est que vous devez avoir l’invitation de quelqu’un pour entrer chez lui. Cependant, il existe une fantastique exception à cette dernière règle : invitez simplement vos cibles chez vous plutôt que de pénétrer par effraction dans la leur.

Vous êtes un vampire dans le jeu de gestion à la première personne Hôtel de l’enfer sanglant, qui ressemble à House Flipper, Stardew Valley et V Rising. Vous êtes en train de remodeler votre vaste manoir pour en faire un hôtel chic. Vous pouvez aussi manger le sang de vos clients, contrairement à la majorité des hôteliers.

Vous, un vieux suceur de sang, réveillez-vous d’une sieste d’un siècle pour découvrir votre manoir autrefois impressionnant en ruines. Le domaine a besoin de beaucoup de travail pour être restauré, mais du bon côté, vous êtes un vampire. Vous pouvez charmer un manche à balai pour commencer à nettoyer, et vous pouvez utiliser des capacités surnaturelles pour réorganiser les meubles et nettoyer les ordures, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, avec l’aimable autorisation d’IGN.

Installez des gadgets qui n’existaient probablement pas lorsque vous vous êtes réveillé pour la dernière fois, cultivez des plantes productrices de nourriture dans le donjon lugubre et concevez votre hôtel pour plaire aux clients aisés de la poche de sang.

Tout directeur d’hôtel sait à quel point il est vital de satisfaire ses clients, mais soyons clairs : vous êtes aussi un vampire assoiffé de sang. Si un invité spécifique est un parasite, il est beaucoup plus simple de défoncer sa porte et de consommer son sang que de faire face à une critique négative.

Et il n’y a aucune raison de jeter le tout nouveau cadavre. Vous pouvez utiliser la viande de vos invités assassinés tout en cuisinant de délicieux plats de service en chambre, en plus de traire votre vache zombie et de ramasser des œufs de poules zombies.