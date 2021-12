Danny Trejo-Starring American Sicario raconte l’histoire du premier seigneur de la drogue né aux États-Unis au Mexique

sicaire américain est déjà devenu le sujet de conversation de la ville après sa sortie la semaine dernière. Le starter de Danny Trejo-Philippe A. Haddad suit l’ascension et la chute du premier patron de cartel né aux États-Unis au Mexique. Réalisé par RJ Collins, le film semble avoir séduit les fans de drame policier ou de drame de gangsters, au milieu des quelques plaintes concernant le peu de temps passé à l’écran de Danny Trejo.

sicaire américain suit l’histoire réelle d’Erik Vasquez, également connu sous le nom de La Munequita ou « petite poupée », l’Américain qui a atteint le sommet du royaume de la drogue mexicain et a ensuite rencontré sa chute.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, RJ Collins, le réalisateur, a déclaré :

Une fois que j’ai entendu cette incroyable histoire vraie, j’ai su que ce film était celui qu’il me fallait diriger, surtout parce que le film est du point de vue d’un vrai patron du Cartel. Philippe me l’a présenté et nous savions que Trejo était la bonne personne, ainsi que Maurice et toute la distribution.







Bien que le parcours d’Erik ait commencé en tant qu’homme issu d’une éducation modeste, il est rapidement devenu membre du célèbre cartel de Feliz en tant que «Sicario» (un tueur à gages ou un tueur à gages). Cependant, Erik souhaitait le trône du cartel Feliz, qui était initialement dirigé par Roberto (Maurice Compte) et son frère Juan. Bien qu’étant un sicario, Erik s’en tenait à son principe de ne jamais blesser les femmes et les enfants. Mais il a laissé un tas de corps dans son sillage sur le chemin de devenir un roi dans la pègre mexicaine.

sicaire américain tourne autour d’Erik Vasquez (Philippe A. Haddad) et de son ambition de devenir le patron d’un cartel, mais le film l’équilibre bien avec le fleuret d’Erik, Pedro (Danny Trejo). Pedro est un ancien membre du cartel, vivant sa vie en cavale et regardant par-dessus ses épaules, qui désapprouve l’ambition d’Erik et essaie de l’en dissuader. Dans le clip donné de sicaire américain, l’alchimie entre les deux est impeccable : la froide détermination d’Erik et la sagesse de Pedro.

RJ Collins a dirigé le projet en tant que réalisateur, et c’est techniquement sa première entreprise de réalisateur en dehors du prochain film Ne suce pas. Collins a déjà travaillé en tant que producteur pour une énorme liste de films comme le film Netflix Véritables mémoires d’un assassin international (avec Kevin James et Andy Garcia), et Élan, avec Olga Kurylenko, James Purefoy et Morgan Freeman. Philippe A. Haddad est le producteur exécutif du film.

sicaire américain sera disponible sur Blu-ray, Digital et DVD le 14 décembre.





