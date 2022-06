Danny McBride dit que Kanye West lui a demandé de le jouer dans un biopic

Essayez d’imaginer un Kanye West biopic approuvé par le magnat avec Danny McBride dans le rôle, parce que c’est quelque chose qui a apparemment été discuté dans la vraie vie par les deux. Alors que West est l’une des célébrités les plus célèbres de la planète, il n’a pas encore eu le traitement biopic avec un acteur racontant l’histoire de sa vie sur grand écran. Les fans pourraient probablement débattre de qui pourrait être le mieux placé pour jouer à West, mais il y a de fortes chances que le nom de McBride ne revienne pas très souvent.

Quoi qu’il en soit, McBride dit que c’est lui qui a été approché par West pour éventuellement jouer dans un film de Kanye. La révélation est survenue lors d’une récente table ronde organisée par THR avec McBride, Bowen Yang, Jake Johnson, Jerrod Carmichael, Michael Che et Will Forte. McBride a déclaré que West l’avait personnellement approché pour jouer dans un biopic potentiel, et bien que le film n’ait jamais eu de succès, West est allé jusqu’à visiter la maison de McBride pour discuter plus en détail de son argumentaire. Comme McBride l’explique :

« Une fois, j’ai reçu un appel téléphonique de Kanye West, et, c’est vrai, il est venu chez moi en Caroline du Sud et voulait que je le joue dans un film… Il s’est envolé pour la Caroline du Sud, et j’ai pris lui dans un bateau pour la journée, et il a dit qu’il voulait… que je fasse un film de sa vie, et il voulait que je le joue… C’était l’un des jours les plus incroyables de tous les temps, c’était assez génial. ”

McBride n’a pas donné plus de détails sur ce que West avait exactement en tête pour le biopic et n’a pas développé lorsque Yang s’est demandé si le film serait similaire au film de Todd Haynes. Je ne suis pas là, qui met en vedette plusieurs acteurs jouant le chanteur légendaire Bob Dylan. Dans tous les cas, McBride jouant West dans un film attirerait certainement l’attention de beaucoup. Bien qu’entendre le pitch ait été clairement une expérience intéressante pour McBride, le film semble depuis s’être plongé dans l’enfer du développement, bien qu’il semble inévitable qu’un biopic scénarisé sur West soit réalisé un jour.

L’histoire de Kanye a été couverte dans un documentaire Netflix

Pendant ce temps, West a porté son histoire sur le petit écran avec ses propres docuseries Netflix. Réalisé par Coodie Simmons et Chike Ozah, le doc, surnommé jeen-yuhs : une trilogie de Kanye, raconte l’ascension de West en tant que rappeur, producteur et créateur de mode. Il a été créé sur Netflix en février et a recueilli des critiques majoritairement positives. Les cinéastes ont suggéré que West voulait être très fortement impliqué dans le projet au point où on lui a finalement dit de reculer, et il a finalement accepté.





« Quand il s’agissait de le faire, je devais lui faire savoir pour rendre ce film authentique, il devait prendre du recul », a déclaré Simmons à THR. « Je devais prendre le contrôle de ce récit que Dieu a créé – nous ne l’avons pas créé. Et il a dit qu’il était convaincu que je ferais du bon travail dessus. »