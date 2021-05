Danny Masterson sera jugé pour trois accusations de viol

SO INSIDE Table à manger ronde industrielle 130cm Tinesixe

Conviviale et chaleureuse, cette table à manger industrielle sera du plus bel effet au milieu de votre salle à manger. Ses trois pieds croisés et son grand plateau rond en teck recyclé, acacia et acajou lui confèrent un style résolument actuel. Laissez-vous séduire par un design au top des tendances et un style de décoration parfaitement dans l'air du temps et facile à assortir à votre mobilier.