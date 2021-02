Danny Griffin a révélé la relation étroite qu’il entretenait avec Abigail Cowen avant Winx

Destination: La saga Winx il est devenu le nouveau hit jeunesse de Netflix depuis sa première le 22 janvier. Le programme inspiré de la célèbre série animée a également servi à catapulter les carrières de ses jeunes acteurs. Deux d’entre eux étaient Danny Griffin et Abigail Cowen, qui s’est démarquée par une belle relation qui a traversé l’écran: L’interprète de Sky a révélé le lien qu’il avait avec son partenaire avant même le début du tournage. Qu’a t’il dit?

Le Britannique de 23 ans avait une carrière naissante avant Winx: Il avait travaillé dans deux films et deux séries, bien que dans aucun en tant que protagonistes. Alors que l’interprète de Bloom a 22 ans et dans son histoire, elle a participé à Stranger Things ou Le monde caché de Sabrina. Les deux artistes ont vu leurs réseaux sociaux exploser après l’événement Netflix: Actuellement, le jeune homme compte 715 mille adeptes sur Instagram et la fille, 2 millions.







Les stars de Winx ne s’entendaient pas seulement devant les caméras, mais aussi à l’extérieur et cela a été révélé par Griffin dans une déclaration à Seventeen: « Abby est tout simplement la meilleure! Elle est le meilleur être humain à vivre. Elle n’est jamais ennuyeuse. Elle a plus d’énergie que tout le monde et je ne sais pas comment elle le fait, mais elle boit environ deux cafés par jour et est tout simplement fantastique . Chaque fois qu’elle éteignait la caméra, nous continuions à parler. Nous étions de très bons amis depuis que nous nous sommes rencontrés et regardés, nous n’avons même pas fait de lecture de chimie ensemble « .

La relation étroite de Danny Griffin et Abigail Cowen avant Winx

De plus, le jeune homme a également indiqué que leur amitié était née avant même de commencer le tournage. «Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors d’une petite réunion avec le reste de la distribution avant le début du tournage. Brian (le créateur de l’émission) est venu vers moi et m’a dit: « Danny, c’est ton Bloom » et nous nous sommes connectés tout de suite. Je me souviens d’être assis à une table et de parler de nos histoires de vie pendant près de deux heures « , il prétendait.

La relation entre les acteurs sera une nouvelle attraction pour la deuxième saison sur Netflix. Le géant du streaming a déjà confirmé la suite de la série et les artistes sont confirmés avec leurs rôles respectifs. La mauvaise nouvelle est que les fans devront attendre plus d’un an car le tournage est prévu pour fin 2021.