Danny Elfman « vraiment excité » de travailler sur « la suite la plus étrange de tous les temps » Beetlejuice 2

Après avoir roulé dans l’enfer du développement pendant des décennies, Jus de scarabée 2 est enfin en chantier. Prévue pour une sortie en septembre 2024, la suite est actuellement en tournage avec Michael Keaton revenant pour jouer le rôle principal. Il rejoint le réalisateur de retour Tim Burton tandis que Danny Elfmann est également de retour à bord pour composer la partition.





Dans une nouvelle interview avec GQ, Elfman a rappelé avoir travaillé sur la musique de l’original Jus de coléoptère film. Cela l’a fait penser à quel point il appréciait ses collaborations avec Burton, décrivant comment il se sentirait toujours « triste » une fois son travail sur ces projets terminé. Ainsi, lorsqu’on leur donne l’occasion de revoir Jus de coléoptère en créant la musique de la suite à venir, Elfman n’aurait pas pu être plus enthousiaste à l’idée de s’impliquer dans ce qu’il dit être la « suite la plus étrange de tous les temps ».

« J’étais si triste à la fin de Jus de coléoptèreau bout du Edward Scissorhands« , dit Elfman. « C’est comme, ‘Dieu, je pourrais continuer à écrire des variations et aimer faire ça. C’est tellement triste que je doive arrêter. Donc, avoir une chance 35 ans plus tard de recommencer, c’est comme la suite la plus étrange de tous les temps. Je suis vraiment excité de revenir là-dedans. »

En mai, Elfman a également déclaré à quel point il était impatient de commencer à travailler sur Jus de scarabée 2. Il a également observé qu’il n’importerait même pas que Keaton ait vieilli de plus de trois décennies depuis la sortie du premier film, compte tenu de la quantité de maquillage mis sur l’acteur pour sa transformation en personnage.

« J’ai dit: ‘Il ne va même pas être si différent.’ C’est la beauté de la Jus de coléoptère maquillage », a déclaré Elfman, via Deadline. « Il avait déjà l’air d’avoir 150 ans dans le premier. C’est parfait, tu sais ? Tout le monde doit jouer la prochaine génération, à l’exception de Michael. Je veux dire, il est toujours vraiment en forme et vraiment actif et vraiment actif. Et avec le Jus de coléoptère maquillage, je ne peux même pas imaginer qu’il aura l’air d’avoir pratiquement changé. Donc, je ne peux pas attendre ça.





Les effets pratiques reviendront également

Plus tôt ce mois-ci, Keaton a également taquiné son retour dans Jus de scarabée 2. Il a expliqué dans une interview à Empire que la règle qu’il avait eue avec Burton était que la suite ne devrait pas être faite s’ils ne pouvaient pas le faire de la même manière qu’ils l’avaient fait pour le premier film. Cela inclut l’utilisation d’effets pratiques, ce qui a ajouté beaucoup de charme à l’original.

Keaton a expliqué : « [Tim Burton] et j’en parlais il y a des années et des années, sans jamais en parler à personne. J’ai dit, si cela arrive, tout d’abord, nous avons tous les deux dit que nous le faisions plusieurs fois. Nous avons tous les deux convenu que si cela se produit, cela doit être fait aussi près de la façon dont nous l’avons fait la première fois. Inventer des trucs, faire bouger les choses, improviser et riffer, mais littéralement des trucs faits à la main comme des gens qui créent des choses avec leurs mains et construisent quelque chose. Putain génial. C’est le plus amusant que j’ai eu à travailler sur un film depuis je ne peux pas vous dire combien de temps. »

Jus de scarabée 2 devrait sortir dans les salles de cinéma le 6 septembre 2024.