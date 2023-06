Danny Elfman se souvient d’avoir refusé Batman de Tim Burton : « J’étais tellement déprimé »

Certaines des meilleures musiques du compositeur légendaire Danny Elfmann a traversé ses collaborations avec Tim Burton, mais les fans ont failli manquer de le faire marquer Michael Keaton Homme chauve-souris films. Au cours des années passées, Elfman a travaillé sur plusieurs films pour Burton au-delà Homme chauve-souris et Le retour de Batmantel que Jus de coléoptère, Le cauchemar avant Noëlet Edward Scissorhands. Plus récemment, les deux ont travaillé sur Netflix Mercrediet ils collaboreront à nouveau sur la suite à venir Jus de scarabée 2.





Dans une nouvelle interview avec GQ, Elfman a évoqué les projets sur lesquels il a travaillé avec Burton. Avec le Homme chauve-souris films, il se souvient à quel point il était intéressé, mais le problème est qu’à l’époque, il n’y avait pas vraiment de plan sur la façon de marquer des films de super-héros. Burton et Elfman savaient qu’ils ne voulaient pas que la musique ressemble trop à la Superman films, assurant Homme chauve-souris se sentirait plus unique, mais déterminer ce que serait la partition présenterait ce premier défi pour le compositeur. Ajouter de la pression à Elfman était la bataille difficile de devoir prouver qu’il était digne de ce travail.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Je n’ai jamais rien fait de plus difficile que Batman parce que, tout d’abord, je devais faire mes preuves », explique-t-il. « Vous savez, c’est comme, d’accord, c’est le gars de la comédie excentrique, et ici je fais ce film Batman. Naturellement, je pense qu’ils étaient comme, ‘Nous avons besoin de quelqu’un qui sait comment faire ce genre de musique.’ Mais personne ne savait de quel genre de musique il s’agissait. Il n’y avait vraiment pas de musique de super-héros. Il y avait juste Superman. Et nous avons dit que nous savons que nous ne voulons pas que ce soit SupermanJohn Williams. »

Les choses sont devenues un peu plus problématiques à partir de là lorsqu’un producteur a eu l’idée d’engager Prince pour collaborer sur la partition avec Elfman. Alors qu’Elfman comprenait la pensée d’un point de vue commercial, il savait qu’une telle collaboration ne fonctionnerait jamais, car il n’était pas disposé à s’effacer pendant que Prince faisait tout le travail. Cela a conduit Elfman à prendre la douloureuse décision de s’éloigner du projet.

« Il y avait un élément avec le producteur et le studio de vouloir que ce soit une partition pop », se souvient Elfman. « Il y a certainement eu ce moment du genre ‘Danny, nous voulons que tu collabores avec Prince et que tu co-écrives la partition.’ Et je dis, ‘Je ne peux pas faire ça. [said], ‘Tu as vraiment dit ça?’ J’aime Prince, mais pas pour ce score. Je connaissais déjà la partition, et je savais que si je collaborais, il écrirait des morceaux, et j’orchestrerais son airs, et je serais essentiellement un arrangeur glorifié, plutôt qu’un compositeur. Vous savez, parce qu’il était mondialement connu et que je n’étais toujours rien. J’ai dû partir. »

En relation: The Batman – Partie II: Comment Clayface peut-il éventuellement se traduire en action réelle?





Danny Elfman a eu de la chance avec Batman

Warner Bros.

Elfman poursuit en décrivant à quel point il s’est senti déprimé après avoir rejeté Homme chauve-souris, se demandant s’il venait de se coûter la plus grande opportunité de sa carrière. Cependant, la situation avec Prince n’a finalement pas fonctionné, quelques semaines plus tard, Elfman a été invité à revenir sur le projet pour travailler seul sur la partition. Bien sûr, Elfman était heureux de s’impliquer une fois qu’il avait eu le contrôle créatif sur la musique.

« J’étais tellement déprimé », se souvient Elfman. « J’avais l’impression de faire exploser ma propre carrière. Et puis un mois plus tard, j’ai reçu l’appel disant: » Danny, tu es de retour. Nous devons bouger. Allez, allez. C’est comme si ce pari avait payé. Mais c’était une période de temps misérable. D’un autre côté, j’entendais déjà la musique dans ma tête. Je savais ce que c’était et j’étais déterminé à ce que ce soit le score.

Elfman décrit ensuite comment le producteur John Peters a été « si dur » avec lui en présentant la musique qu’il avait en tête pour Homme chauve-souris. Ce n’est que lorsque Burton lui a conseillé de jouer la marche emblématique du Homme chauve-souris thème plutôt que de commencer lentement. Une fois que Peters a entendu ce partie de la partition, tout s’est rapidement mis en place.

Comme le rappelle Elfman, « Je ne savais pas comment faire des présentations. Je jouais des trucs musicaux bizarres qui étaient tous comme inspirés, tu sais, fous. Et puis Tim dit : ‘Joue la marche, joue la marche, joue la marche .’ C’est comme ça qu’il appelait les titres. Je dis : « Oh ouais, j’ai ce morceau ici. » Et bien sûr, maintenant je sais, tu mens avec ton titre, évidemment. Je ne savais pas vraiment, [or] comprendre cela à l’époque. Et j’ai mis ce morceau de musique, et John a commencé à diriger sur sa chaise. Et puis à un certain moment, il se lève, et il fait comme ça [mimics a conductor]. Tim me regarde et il dit, [double thumbs up]. ‘Oui, nous l’avons eu.' »

Vous pouvez revoir Batman de Keaton sur grand écran dans Le flash, actuellement à l’affiche dans les salles. Entre-temps, Homme chauve-souris et Le retour de Batman peuvent tous deux être trouvés en streaming sur Max.