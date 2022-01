Danny Elfman partage une photo des coulisses de son travail sur Doctor Strange Sequel

Danny Elfman est l’un des compositeurs les plus prolifiques de l’industrie cinématographique, et son dernier travail le ramène à collaborer avec Sam Raimi.

En plus de son partenariat apparemment inséparable avec Tim Burton, Danny Elfman a fréquemment collaboré avec Sam Raimi et le fait à nouveau sur Docteur Strange dans le multivers de la folie. Le compositeur a partagé une série d’images de ce que c’est que de travailler sur la partition du prochain film Marvel, avec des images montrant Elfman et Steve Bartek sur leurs consoles travaillant virtuellement avec un orchestre sur un appel zoom. Alors que la pandémie de Covid cause toujours des problèmes de voyage et de santé, l’utilisation de la technologie pour effectuer le travail a fait un bond considérable au cours des deux dernières années, et il semble qu’Elfman a adopté cette méthode de travail.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Docteur Strange dans le multivers de la folie n’était pas toujours destiné à être marqué par Elfman, Michael Giacchino devant à l’origine marquer son deuxième Docteur étrange film ayant déjà travaillé sur Docteur étrangede Tom Holland trilogie Spider-Man et aussi être mis à marquer Thor : Amour et Tonnerre et Le Batman. Le film a également vu un changement de réalisateur, Sam Raimi étant amené à remplacer le retour Docteur étrange réalisateur Scott Derrickson qui a quitté le film au début de la production.

Elfman a initialement confirmé que son travail sur la partition avait commencé en février 2021, même si le tournage du film ne devait commencer que quelques mois plus tard. « Je commence à faire des morceaux de pré-travail pour Docteur étrange 2 que Sam Raimi met en scène « , a déclaré Elfman à l’époque. » Même si je ne le commence pas avant quelques mois, il y a des morceaux de musique enregistrée dont ils ont besoin pour les décors. «





Danny Elfman n’est pas nouveau dans la notation de films de bandes dessinées épiques







Peu de gens n’auront pas entendu un morceau de musique sorti de l’esprit de Danny Elfman, même s’ils ne le connaissent pas forcément. Avec une carrière s’étalant sur des décennies et dans tous les genres imaginables, certaines des compositions d’Elfman ont trouvé leur place dans des films tels que Beetlejuice, The Nightmare Before Christmas, Les Simpsons, Men in Black, Weird Science, Cinquante nuances plus claires et beaucoup plus. Bien qu’il ait travaillé sur une grande variété de films, Elfman n’est pas non plus étranger à un film de bande dessinée.

Suivant Homme chauve-souris en 1989, ce n’est qu’un an plus tard que le compositeur travaille pour la première fois avec Sam Raimi sur le film Homme sombre. Sa collaboration avec le réalisateur le verra travailler sur le Tobey Maguire 2002 Homme araignée film et sa suite, et il s’est replongé dans le genre des super-héros avec Ang Lee’s Hulk, Avengers : L’ère d’Ultron et Ligue des Justiciers avant son dernier ajout à la collection. Inutile de dire que ce ne sera probablement pas la dernière fois qu’Elfman prêtera main forte à la musique de films Marvel ou DC, et les fans de son travail attendront des nouvelles de son prochain projet avec impatience.





Docteur Strange dans le multivers de la folie est le premier film de Marvel Cinematic Universe à sortir en 2022 après avoir été mélangé plusieurs fois dans les horaires de cinéma avant de finalement, pour l’instant, s’installer sur une sortie exclusive au cinéma le 6 mai.





Shang-Chi reviendra-t-il dans Doctor Strange dans le multivers de la folie ? Shang-Chi et la légende des dix anneaux sont sortis et promettent que Shang-Chi et les dix anneaux reviendront bientôt. Sera-ce dans Doctor Strange 2 ?

Lire la suite





A propos de l’auteur