Danny Elfman partage une nouvelle chanson intitulée « Kick Me »

Le compositeur de films et musicien alternatif Danny Elfman continue avec sa promesse de sortir une nouvelle chanson sur une base mensuelle indéfiniment. Après le lancement de « Pardon« En janvier et »L’amour au temps de Covid » le mois passé, Elfman revient pour plaire à ses adeptes avec une chanson intitulée « Frappe moi».

Le musicien de 67 ans revient sur la scène musicale en tant qu’artiste solo après une absence de 36 ans, période pendant laquelle il s’est consacré à la création de certaines des bandes sonores les plus reconnues de l’histoire du cinéma moderne, y compris ses collaborations avec le cinéaste. Tim Burton.

« Frappe moi»Est présenté comme le thème le plus court sorti à ce jour dans cette nouvelle ligne musicale dans une œuvre qui semble déconstruire les éléments de base du métal progressif en le combinant avec des refrains dignes de tout opéra rock de Broadway.

La voix de Elfman Je jouerais le rôle d’une célébrité qui crachait des coups de gueule d’amour narcissique alors que le rythme devenait de plus en plus fort, tout en commençant à lancer des insultes sur les personnes des couches sociales inférieures. «Donnez-moi un coup de pied, je suis royal, frappez-moi, je suis un roi. La pauvreté me déplaît, mais je suis un sujet si gentil », dit-il dans son refrain fou.

Elfman a combiné dans ses chansons précédentes le son de guitares stridentes avec des riffs qui présentent des accents de rock alternatif et un sentiment de théâtralité excentrique grâce aux violons qui donnent à ses nouvelles chansons un son de symphonie chaotique.

«Je me sentais particulièrement douce un jour l’été dernier. J’ai décidé d’écrire cette chanson extrêmement détendue pour tous ceux qui veulent mettre quelque chose qui les aide à sortir de leur zone et à se détendre », explique le compositeur dans un communiqué sur la vidéo, qui a été réalisé par Petros Papahadjopoulos avec animation de Joe Pascale.

En plus de ce projet musical mensuel, Elfman travaille sur la bande originale de « Docteur Strange dans le multivers de la folie« , Qui sera réalisé par Sam Raimi, réalisateur avec lequel il collabore pour la cinquième fois de sa carrière.