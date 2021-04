Danny Elfman annonce son premier album solo en 37 ans

Danny Elfman est mondialement connu pour son travail de compositeur de films, ses œuvres les plus acclamées étant celles qu’il a réalisées avec le cinéaste Tim Burton, bien que ses origines musicales se situent dans le genre rock alternatif et ska.

Ces derniers mois, Elfman a fait plaisir à ses fans le 11 de chaque mois en sortant un nouveau morceau solo. Désormais, le musicien a annoncé, après 37 ans, le lancement d’un nouvel album, qui portera le titre de « Big Mess », présentant son premier single: « True ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les Black Keys honorent leurs influences musicales sur leur nouvel album

Lundi dernier, le 12 avril, Elfman a diffusé en avant-première le clip vidéo de « True », réalisé par la sculpteur et plasticienne Sarah Sitkin, illustrant ses lamentations mélancoliques avec des images de cauchemar dans une photographie similaire à celle d’une vieille VHS, qui Sitkin décrit comme «une exploration d’une identité fracturée, sourde aux lunettes de la mémoire».

«Danny est une figure centrale de la vidéo, cependant, uniquement dans son image reproduite sur des prothèses, des masques et des parties du corps avec des imprimantes 3D. Je voulais faire une vidéo qui soit rude, non polie et inconfortable », conclut Sitkin à propos de sa création.

« Big Mess » frappera le public le 11 juin à travers les labels de musique ANTI- et Ephitaph. Danny Elfman a écrit et enregistré cette séquence pendant le verrouillage obligatoire au début de la pandémie l’année dernière, avec des contributions du batteur Josh Freese, du bassiste Stu Brooks et du guitariste Nili Brosh.

L’album a un total de 18 chansons, y compris les quatre chansons que Danny Elfman a publiées au public depuis octobre de l’année dernière, qui sont « Happy », « Sorry », « Love In The Time of Covid » et « Kick Me ». Les trois derniers ont été publiés le 11 de chaque mois à partir de janvier.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Écoutez la surprenante collaboration entre Mick Jagger et Dave Grohl

En février dernier, il a été confirmé à Danny Elfman de collaborer à nouveau avec le cinéaste Sam Raimi sur « Doctor Strange in the Universe of Madness », la nouvelle collaboration qui a tous deux fait dans le genre des super-héros après la trilogie de « Spider-Man » et « Darkman » en 1990.