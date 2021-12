Danny Dyer révèle son vrai nom après que papa ait signé un certificat de naissance

Les EastEnders L’acteur a révélé que son nom n’est en fait pas celui que nous connaissons et aimons tous.

« Danial est mon nom, donc aux yeux de Dieu, je suis un Danial. Et c’est DANIAL. »

Danial a expliqué: « Mon vieux père, et je l’aime beaucoup, il est de la vieille école. Je suis né dans les années 70. Les hommes ne se sont pas vraiment impliqués dans grand-chose.

« À l’époque, ma mère disait: » Je vais commencer le travail « et il faisait le plein d’alcool.

« Il dirait : « D’accord. À quelle heure allez-vous être à la maison ? » Elle est entrée en travail et a accouché.

« Quoi qu’il en soit, il est monté là-bas, de toute évidence hors de son cou et a dû faire la chose importante qui est l’acte de naissance, que je pense que vous devez signer.

« Donc j’ai le plus gros cul du monde et le plus petit cul du monde.