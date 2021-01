Danny DeVito revient-il en tant que pingouin dans le film Flash?

La franchise de films de bandes dessinées semble évoluer dans une direction inattendue, Marvel et DC cherchant à introduire l’idée d’un multivers. Maintenant, le sel est prêt, mais il semble de plus en plus probable que ces derniers le fassent à travers le film Flash et avec la version de Michael Keaton de Homme chauve-souris presque confirmé pour revenir, une nouvelle rumeur suggère que Batman revient ‘ Danny DeVito est maintenant courtisé pour ressusciter sa version d’Oswald Cobblepot AKA The Penguin.

Sorti en 1992 et réalisé par le maestro du cinéma gothique Tim Burton, Le retour de Batman est la suite de 1989 Homme chauve-souris. Le deuxième et dernier volet du « Burton-verse », Le retour de Batman trouve l’icône DC face au Pingouin, qui complote pour tuer tous les fils aînés de Gotham City, tout en traitant également avec Catwoman, qui cherche à se venger de Max Shreck, un magnat corrompu qui s’allie au Pingouin pour amener Gotham City sous son contrôle.

Mettant en vedette Michael Keaton dans le rôle de Bruce Wayne / Batman aux côtés de Michelle Pfeiffer, Christopher Walken et Michael Gough, le film a présenté au public Danny DeVito comme le pingouin. Un homme psychopathe et déformé qui est abandonné comme un enfant, un peu comme le reste de Burton Homme chauve-souris films, le personnage se penche plus fortement sur le thème animalier de son alias. Bien que de très petite taille, le pingouin de DeVito est une création terrifiante et ravirait sûrement les fans si un camée venait Le flash se concrétiser.

Le flash est maintenant prêt à commencer la production au début de cette année et s’inspirera de l’arc de la bande dessinée, Le paradoxe du point éclair, qui voit le Fastest Man Alive voyager dans le temps pour sauver sa mère. Cependant, son ingérence dans le temps le fait émerger dans un univers plus sombre dans lequel les Amazones et les Atlantes sont impliqués dans une guerre totale qui a détruit la planète. Alors que le matériel source présente une version alternative de Thomas Wayne qui est maintenant devenu un Batman beaucoup plus violent, il semble que Le flash L’adaptation ramènera à la place le Caped Crusader de Keaton, avec Ben Affleck Homme chauve-souris également défini sur fonctionnalité.

Les détails de l’implication de Keaton sont encore assez rares, mais, grâce aux commentaires du président de DC Films, Walter Hamada, des rumeurs ont récemment commencé à émerger selon lesquelles Warner Bros espère recruter l’acteur pour plusieurs projets. « Warner Bros. aura deux sagas cinématographiques différentes impliquant Batman – jouées par deux acteurs différents – fonctionnant en même temps », a déclaré Hamada.

Depuis lors, les commentaires ont été clarifiés par Brooks Barnes, l’écrivain du New York Times, qui a déclaré: «J’ai été déconnecté (déménagement d’appartements) et reviens voir cette folie de Michael Keaton. Je faisais référence au seul film que Keaton a annoncé comme être dans, pas un ensemble de ses propres films Batman. Si j’avais eu des informations sur lui au-delà de « The Flash, » je l’aurais évidemment mis dans mon article. » Cependant, comme avec toutes les rumeurs, la graine a maintenant été plantée et il est clair que les fans veulent désespérément plus de Keaton.

Si les rumeurs sur l’implication de DeVito s’avéraient vraies, il est possible que Le flash utilisera divers éléments du verset de Burton pour la réalité alternative dans laquelle se retrouve le Scarlet Speedster. Le réalisateur Andy Muschietti a déjà tease la portée du film en disant que Le flash « vous emmènera dans un endroit où l’univers DC n’est pas allé auparavant, donc c’est très excitant. » Bien sûr, le vers Burton est quelque part que l’univers DC est allé auparavant, mais pas comme ça …

Le flash La sortie est prévue pour le 4 novembre 2022. Cela nous vient du scooper connu Daniel Richtman.

Sujets: Batman, Flash, Flashpoint