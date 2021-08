Danny DeVito écrit une nouvelle histoire sur The Penguin pour DC Comics

DC Comics T-shirt God Kill The Queen - Noir - Unisexe - S - Noir

Personne n’est à l’abri du despotisme du Joker. Homme cruel et imprévisible, sa soif de violence est telle que même ses contemporains ont ressenti sa colère. Sa relation avec son acolyte Harley Quinn est l’une des histoires d’amour les plus complexes et les plus tordues. T-shirt unisexe noir avec une carte brodée et des imprimés devant et sur le dos.Le modèle Femme mesure 1m75 et porte un taille M. Le modèle homme mesure 1m85 et porte un taille M. Il est le méchant le plus emblématique de la culture pop ; sans capacités surhumaines, le Joker utilise son esprit criminel et son expertise en génie chimique pour créer ses préparations meurtrières visant à terroriser les citoyens de Gotham City. Créé en 1940 par Bill Finger, Bob Kane et Jerry Robinson, le super-vilain, devait être tué après sa comparution initiale, mais il est rapidement devenu le pire ennemi de Batman. Au fil des décennies, le Joker a été présenté avec diverses personnalités. Les bandes dessinées de 1940 représentaient le personnage comme un cerveau criminel, présenté comme un homme perturbé avec un sens de l'humour déformé et sadique. Après la guerre, il devint une menace légère avec le célèbre épisode « Surf's Up, Joker's Under », dans lequel le Joker et Batman s’affrontent lors d’une compétition de surf. Le Joker a ensuite retrouvé ses racines plus sombres dans les années 1970. Tous les t-shirts sont fabriqués à partir de Coton prérétréci (100%) (à l’exception des t-shirts gris (Coton (90%) et Polyester (10%)) pour un confort optimal. Si vous préférez une coupe plus ample, veuillez commander une taille au-dessus.