Danny Boyle choisit Paapa Essiedu ou Robert Pattinson comme prochain James Bond

Le réalisateur primé aux Oscars Danny Boyle, qui a presque dirigé le récent Pas le temps de mourir, a proposé ses choix pour savoir qui devrait jouer le prochain 007 après la conclusion de l’héritage de Daniel Craig. Boyle, qui a quitté Pas le temps de mourir suite à des différences créatives, a nommé son premier choix pour le prochain James Bond comme Hommes et Je peux te détruire star Paapa Essiedu, avec son deuxième choix proche étant Le Batman vedette Robert Pattinson.

Dans une interview avec Esquire, Danny Boyle a parlé avec enthousiasme de l’idée d’un acteur tel que Paapa Essiedu, qui est surtout connu pour I May Destroy You, Murder on the Orient Express, Gangs of Londonet la dernière sortie d’horreur d’Alex Garland Hommes, enfilant le smoking 007. Essiedu a été porté à l’attention de Boyle après que le réalisateur l’ait vu jouer dans une pièce de théâtre à l’Old Vic.

Le deuxième choix de Boyle est susceptible d’être plus familier au grand public, avec le 127 heures cinéaste nommant Robert Pattinson en disant: «[Robert] Pattinson serait un grand Bond. Suite à son rôle dans le Crépuscule franchise, Pattinson est bien sûr récemment revenu à la réalisation de films à succès avec son rôle principal en tant que Bruce Wayne dans Le Batman. Pourrions-nous nous retrouver dans un monde où le même acteur joue à la fois Batman et James Bond ? Peu probable, mais il ne fait aucun doute que Pattinson, qui a prouvé à maintes reprises qu’il était un acteur qui prend des risques, pourrait réussir.

Danny Boyle est venu incroyablement près d’ajouter son nom à la James Bond saga, avec la 28 jours plus tard et Trainspotting cinéaste prêt à diriger l’année dernière Pas le temps de mourir avant de quitter le projet en raison de différences créatives. Boyle a maintenant révélé ce qu’une partie de cette créativité aurait impliqué, avec son film Bond explorant l’origine de l’espion et l’emmenant en Russie.

« Je me souviens avoir pensé : ‘Est-ce que je devrais vraiment m’impliquer dans les franchises ?’ Parce qu’ils ne veulent pas vraiment quelque chose de différent », a déclaré Boyle. «Ils veulent que vous le rafraîchissiez un peu, mais pas vraiment au défi, et nous voulions faire quelque chose de différent avec. Bizarrement – ​​cela aurait été très d’actualité maintenant – tout se passait en Russie, qui est bien sûr d’où vient Bond, hors de la guerre froide. Il se déroulait dans la Russie d’aujourd’hui et revenait à ses origines, et ils ont juste perdu, quel est le mot… ils ont juste perdu confiance en elle.

Avec Daniel Craig quittant maintenant le rôle de James Bond dans le film acclamé par la critique Pas le temps de mourirles fans de l’icône cinématographique attendent patiemment de voir qui sera choisi ensuite, ainsi que ce que le studio fera de la franchise.

Il y a plusieurs grands noms souvent suggérés pour le rôle par les fans, y compris Homme d’acier et Le sorceleur vedette Henry Cavill, Venom : Let There Be Carnage Tom Hardi, La brigade suicide la vedette Idris Elba, Éternels l’acteur Richard Madden et Œil de vipère vedette Henry Golding. Pour l’instant, cependant, la productrice de 007 Barbara Broccoli prend son temps.

« C’est une grande décision », a déclaré Broccolli récemment. « Il ne s’agit pas seulement de choisir un rôle. Il s’agit de repenser entièrement la direction que nous allons prendre. »

Selon vous, qui devrait jouer la prochaine itération de James Bond ?





