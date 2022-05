Danny Bonaduce s’éloigne d’une émission de radio pour combattre une maladie mystérieuse

Alors que Danny Bonaduce se concentre sur son rétablissement au milieu de sa bataille contre une maladie mystérieuse, l’acteur et animateur de radio est reconnaissant pour tout le soutien qu’il a reçu. Vendredi, Bonaduce s’est rendu sur Twitter pour annoncer qu’il devait faire une pause dans son émission de radio La famille perdrix star n’allait pas bien, et à l’heure actuelle, les professionnels de la santé travaillent toujours pour déterminer ce qui le rend malade. Pour l’instant, Bonaduce essaie de s’améliorer afin de pouvoir reprendre le travail le plus tôt possible, notant à quel point il aime ce qu’il fait.

« Quelques nouvelles à partager », a déclaré Bonaduce, y compris une image de lui-même avec une canne. « Je prends un congé médical temporaire de mon émission de radio. Je partagerai plus quand j’en saurai plus. Je travaille toujours pour recevoir un diagnostic. Ce que je sais, c’est que j’ai besoin de temps pour me concentrer sur ma santé. J’aime mon travail et vous parler les gars et je serai bientôt de retour à l’antenne. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Dans un tweet de suivi, l’acteur a plaisanté : « Charlie Chaplin, Willy Wonka, Danny Bonaduce. J’ai rejoint le club des mecs cool avec des cannes. »

Bonaduce a également partagé une capture d’écran d’un message Facebook laissé par sa sœur, Celia Bonaduce, qui appelait à soutenir son frère. Il a remercié les fans pour leurs bons vœux, notant à quel point le soutien compte pour lui. Vous pouvez lire la déclaration complète publiée par la sœur de Bonaduce ci-dessous.

« Du service UNLIKE OTHER FAMILIES, WE DO NOT REQUEST PRIVACY ACTUELLEMENT : vous avez été nombreux à nous contacter pour voir ce qui se passe avec mon frère Danny. Merci. En plus des cônes trempés de Dairy Queen et de vos messages, il ressent la Nous ne sommes pas timides lorsque nous disons qu’il s’agit d’une « maladie mystérieuse »… en termes simples, son équilibre est nul – super nul – et tous les grands esprits médicaux de Seattle sont à l’œuvre pour résoudre cette énigme. Nous allons vous tenir au courant. N’oubliez pas que, même s’il est un personnage public, il est aussi mon frère bien-aimé. Tapez vos commentaires en conséquence. Beaucoup d’amour pour votre soutien, FB NATION.

Danny Bonaduce est un ancien enfant star devenu animateur de radio







Même cinq décennies plus tard, Danny Bonaduce est peut-être mieux connu en tant qu’ancien enfant star. Il a joué le jeune sage Danny Partridge dans la sitcom classique des années 70 La famille perdrix, qui a suivi une famille de musiciens dirigée par une mère veuve. Bonaduce a ensuite repris le rôle de la série animée dérivée Famille Partridge 2200 après JC. Il apparaîtra dans de nombreuses autres émissions de télévision et longs métrages, ainsi que s’aventurera dans la télé-réalité qui comprend sa propre série VH1. Briser Bonaduce.





Ces dernières années, Bonaduce a animé un talk-show matinal pour KZOK-FM de Seattle. Il occupe ce poste depuis plus d’une décennie et continue d’être fort, trouvant une grande passion dans cette entreprise. Alors que Bonaduce se concentre sur son amélioration pour pouvoir reprendre les ondes, des vœux de bonheur peuvent être envoyés au Famille Perdrix étoile sur Twitter ainsi qu’Instagram.





Meilleure série télévisée à venir sur Amazon Prime Video en mai 2022

Lire la suite





A propos de l’auteur