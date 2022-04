Danna Paola surprise avec une nouvelle romance : qui est-ce ?

Danna Paola est l’une des chanteuses qui a été au centre de l’attention cette semaine car elle a confirmé sa nouvelle romance avec Alex Hoyer. Pendant longtemps, on a spéculé sur la relation entre danna Aux côtés d’Alex et sur le tapis rouge de la pièce « Charlie et la chocolaterie », la chanteuse mexicaine s’est montrée honnête et a révélé qu’elle était plus heureuse que jamais avec son petit ami Alex Hoyer.

En ce sens, Paola a révélé : « C’est la première fois que je vais parler et je vous le dis vraiment, pour moi c’est quelque chose de super privé de le garder pour nous, c’est une décision, ce n’est pas un secret, car évidemment ce n’est pas un secret, mais je pense « Je n’ai plus 15 ans. De nier les relations. Au contraire, je suis fier d’être à côté d’une personne que j’admire et qui m’admire. Oui je suis heureux, oui je suis amoureux, et nous sommes amoureux ».

« C’est une personne que j’admire, que je respecte, que j’aime, on a évidemment nos vies professionnelles séparées et ensemble en même temps. Je ne me marie pas avec quelqu’un à cause de sa notoriété ou de son talent »il ajouta.

Quand il s’agit de raconter comment ils se sont rencontrés, l’interprète de ‘Hey Pablo’ n’a pas voulu donner trop de détails et a indiqué que « La vérité c’est qu’on n’a pas trop envie d’en parler, ce que je peux vous dire c’est qu’on a une amitié super sympa, des relations à différents endroits, parce que je l’admire beaucoup, avant de la rencontrer j’étais déjà une fan d’elle, je l’admire beaucoup ».

Qui est Alex Hoyer, la nouvelle romance du Mexicain ?

Alex Hoyer est un chanteur, musicien et producteur de 24 ans. Son nom complet est Alexandre Daniel Hoyer Hurtado; Il est né le 26 juillet 1997 à Los Angeles, en Californie, bien qu’il soit allé vivre à Monterrey, Nuevo León dans son enfance. Hoyer a commencé sa carrière artistique très jeune à La Voz México, il est resté avec l’équipe de Ricky Martin, mais a été éliminé au tour PlayOff.

Puis, en 2017, elle a fait partie de Kally’s MashUp, une série pour adolescents de Nickelodeon sur Kally, « une prodige de la musique qui, après avoir déménagé de sa ville natale dans un conservatoire très prestigieux, tente de trouver un équilibre entre sa vie de pianiste, son amour de la pop et la réalité d’une adolescente ordinaire »dit le synopsis officiel.

Avant la confirmation de l’idylle, l’artiste a assuré : « Ce n’est pas qu’on veuille absolument rien cacher, et il ne s’agit pas non plus de ça. Pour nous, garder quelque chose qui est venu si naturellement et quelque chose que nous apprécions beaucoup est extrêmement important. Parce que tout à coup, il y a beaucoup de commentaires sur la raison pour laquelle nous le cachons, mais en réalité, cela garde quelque chose de privé.

