Danna Paola nominée pour le 22e Latin Grammy et les principales catégories de l’événement

L’Académie Latine d’Enregistrement a annoncé les nominés pour le 22e Latin Grammy Awards annuels, la distinction internationale importante qui célèbre l’excellence de la musique latine et la seule distinction pour la musique dans la région donnée aux professionnels de la musique. Les personnes chargées de voter et d’élire les gagnants sont des artistes, producteurs, compositeurs et ingénieurs du son du monde entier qui font partie de L’Académie Latine d’Enregistrement.

Dans ce contexte, le représentant de la musique mexicaine, Danna Paola, est l’un des favoris pour remporter le prix à Meilleur album vocal pop pour son album KO Lorsque la chanteuse a appris la nouvelle de sa nomination, elle a profité de son compte Twitter et a dit qu’elle était « choqué » pour ce qui s’est passé. Les fans lui ont fait sentir tout le soutien du monde et dans une autre publication elle a utilisé des cœurs et un petit visage sur le point de fondre en larmes avec un éloquent : « oh ! ».

Le meilleur de la musique latine !

Les catégories les plus importantes de l’événement comprennent « Album de l’année », « Chanson de l’année », « Meilleur nouvel artiste » et « Meilleur album vocal pop ». Ces récompenses soulignent le meilleur de notre musique : «Notre Académie s’efforce continuellement de soutenir la communauté de la musique latine à travers des reconnaissances et des prix inclusifs, qui distinguent les œuvres des artistes les plus représentatifs de l’excellence musicale actuelle. », mentionné Manuel Abud, PDG de L’Académie Latine d’Enregistrement.

Un peu du processus de sélection ! Les nominés de cette année dans le Grammy latin ont été sélectionnés parmi 20 000 inscriptions en ligne dans 53 catégories et reflètent une variété d’artistes qui ont publié leur travail du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Les chansons considérées pour les prix doivent avoir un pourcentage minimum de paroles (51 % à 75 % ) en espagnol ou en portugais, selon la catégorie.

+ Les catégories les plus importantes

+ Album de l’année

Vertige – Pablo Alboran

Mes amours – Paula Arenas

Le dernier tour du monde – Bad Bunny

Salswing ! – Rubén Blades et Roberto Delgado & Orchestra

Mes mains – Camilo

Nana, Tom, Vinicius – Nana Caymmi

Privé – Juan Luis Guerra

Origine – Juanes

Une chanson pour le Mexique, Tome II – Natalia Lafourcade

Le Madrilène – C. Tangana

+ Chanson de l’année

« À tes côtés » – Paula Arenas & María Elisa Ayerbe, compositeurs (Paula Arenas)

« A Veces » – Electric Diamond, compositeur (Electric Diamond)

« Agua » – J Balvin, Alejandro Borrero, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Derek Drymon, Mark Harrison, Stephen Hillenburg, Jhay Cortez, Alejandro Ramírez, Ivanni Rodríguez, Blaise Smith, Tainy & Juan Camilo Vargas, compositeurs (Tainy & J Balvin)

« Belle chanson » – Rafa Arcaute, Ricky Martin, Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Carlos Vives, compositeurs (Carlos Vives & Ricky Martin)

« Dieu l’a voulu ainsi » – Camilo, David Julca, Jonathan Julca, Yasmil Jesús Marrufo & Ricardo Montaner, compositeurs (Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra)

« Hawaii » – Édgar Barrera, René Cano, Kevyn Cruz, Johan Espinosa, Kevin Jiménez, Miky La Sensa, Bryan Lezcano, Maluma, Andrés Uribe & Juan Camilo Vargas, compositeurs (Maluma)

« Ma guitare » – Javier Limón, compositeur (Javier Limón, Juan Luis Guerra & Nella)

« Patrie et vie » – Descemer Bueno, El Funky, Gente De Zona, Yadam González, Beatriz Luengo, Maykel Osorbo & Yotuel, compositeurs (Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo & El Funky)

« Que notre amour soit connu » – El David Aguilar & Mon Laferte, compositeurs (Mon Laferte & Alejandro Fernández)

« Si vous aviez voulu » – Pablo Alborán, Nicolás « Na’Vi » de la Espriella, Diana Fuentes & Julio Reyes, compositeurs (Pablo Alborán)

« Todo de ti » – Rauw Alejandro, José M. Collazo, Luis J. González, Rafael E. Pabón Navedo & Eric Pérez Rovira, compositeurs (Rauw Alejandro)

« Vie riche » – Édgar Barrera & Camilo, compositeurs (Camilo)

+ Meilleur nouvel artiste

Giulia Be

Maria Becerra

Bizarrap

Boza

Zoé gotusso

Humbe

Rita Indiana

Lasso

Paloma Mamie

Marco Mares

Juliana Velasquez

+ Meilleur album vocal pop

Dieu les élève – Andrés Calamaro

Mes mains – Camilo

Munay – Pedro Capo

KO – Danna Paola

Du Mexique – Reik

