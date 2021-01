Danna Paola et Ester Exposito reviennent-ils dans la cinquième saison d’Elite?

La troisième saison de Élite C’était vraiment choquant et émouvant, et bien que cela ait laissé les portes ouvertes pour de nouvelles histoires, cela l’a également fermé et a renvoyé beaucoup de personnages. C’est pourquoi, dans la quatrième saison, nous ne verrons plus Danna Paola, Ester Exposito, Alvaro Rico et Mina El Hammani, entre autres acteurs.

Cependant, il y a deux actrices qui prépareraient déjà leur retour pour le cinquième volet, et peut-être le dernier, de la série espagnole qui a émerveillé le monde entier. Ce sont Danna et Ester, dans les rôles de Lucrecia et Carla.

Alors que nous attendons toujours la première de la quatrième saison d’Elite sur Netflix, au cours des dernières heures, une rumeur a commencé à émerger d’un possible retour de deux des actrices préférées du public à l’émission acclamée.

Tout est survenu lorsque le site spécialisé, IMDb a mis à jour sa base de données sur la série et a montré la liste des épisodes auxquels chaque membre de la distribution participe. Danna Paola et Ester Expósito ne font pas partie de la quatrième saison comme Áron Piper, Itzan Escamilla ou Miguel Bernardeau, entre autres. Cependant, ils apparaissent tous les deux dans le premier épisode de la cinquième saison.

Plus tard, Danna Paola a donné une interview à E! Latin, et a avoué qu’il pense que son personnage fait: « Je pense que Lu est impliquée avec un oncle millionnaire et mène une vie folle et heureuse. Elle étudie, est très intelligente, écrit et apprend. Mais bien sûr, elle est avec un millionnaire, elle ne pourrait jamais faire faillite. »







Concernant un éventuel retour, il a ajouté: «Je pense que Lu reviendra, la porte est toujours ouverte. Ses amis sont là, même si à un moment donné cela arrive, ce sera aussi une grosse surprise « . Ester Exposito, pour sa part, a déclaré qu’elle était à la recherche d’autres types de papiers, mais n’a pas exclu de revenir dans le futur.

Concernant les autres acteurs qui ont quitté la production, on peut les voir dans d’autres séries mais ils ne sont pas de Netflix, mais d’Amazon Prime Video. Alvaro Rico (Polo) a récemment été vu avec Jaime Lorente (La Casa de Papel) à El Cid, et Mina El Hammani (Nadia), fera partie du redémarrage d’El Internado: Las Cumbres.