Danna Paola assure que Katy Perry l’a reconnue et que le Mexicain n’a pas pu s’empêcher de fondre en larmes : VIDEO

célébrités

Danna Paola a partagé qu’elle n’avait pas pu s’empêcher de pleurer après avoir rencontré Katy Perry.

© Danna PaolaDanna Paola a voyagé pour rencontrer l’un de ses artistes préférés

Danna Paola Elle a vu plusieurs fois comment ses fans pleurent quand ils la rencontrent, mais maintenant elle devait être de l’autre côté, eh bien La chanteuse et actrice mexicaine a raconté qu’elle avait rencontré Katy Perry et qu’elle n’avait pas pu s’empêcher de pleurernon seulement à cause de l’émotion d’être devant elle, mais parce que l’interprète de J’ai embrassé une fille l’a reconnueselon Danna.

Depuis qu’il a découvert que Katy Perry aurait des concerts aux États-Unis, l’actrice d’Elite a tout fait pour aller à l’un de ses shows et c’est cette semaine qu’elle l’a fait. Danna a partagé sur ses réseaux sociaux une image avec sa course de maquillage après avoir pleuré et a également montré quelques vidéos du concert de Perry à travers ses histoires Instagram.

« En tant qu’artiste, savoir que tu peux changer la vie de quelqu’un est quelque chose de super sympa et c’est pourquoi je te remercie beaucoup pour ton amour et ton dévouement et la vérité c’est que c’est très lourd d’avoir quelqu’un qui pleure devant toi. Je n’ai pas pleuré, j’étais perplexe, J’essayais de parler et je lui ai juste dit que tu étais mon inspiration et il a dit ‘tu es un artiste, je me souviens’, alors j’ai pleuré« , a déclaré le chanteur de XT4S1S.

Danna a déclaré que son manager avait enregistré le moment et qu’il s’agissait d’une expérience unique, car je n’avais rien vécu de semblable: »Katy Perry est la seule personne qui m’a fait ressentir cela dans ma vie… alors… aujourd’hui, je veux te dire merci, parce que ce que tu me fais ressentir et ce que je te fais ressentir est quelque chose de réciproque et je te remercie beaucoup beaucoup« .

+ Comment s’est passée la rencontre entre Katy Perry et Danna Paola ?

Avec des messages comme « Je t’aime tellement Katy Perry » et une photo ensemble, Danna a laissé des traces de ce qui sera sûrement l’une des meilleures nuits de sa vie en montrant son côté le plus fan.

Katy Perry donne actuellement des concerts à Las Vegas où elle a sa résidence avec la tournée Playavec lequel il offrira des concerts jusqu’au 8 décembre 2023 à Le théâtre du Resorts World Las Vegas et Danna Paola est allée à l’une de ses présentations, où elle a payé pour un Meet & Greet pour rencontrer l’un de vos artistes préférés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?