DanMachi Saison 4: Quand la nouvelle saison sera-t-elle sortie?

Le 18 décembre, la célèbre série animée «DanMachi» a terminé sa troisième saison. Continuez à lire pour savoir quand la saison 4 de DanMachi sera sortie. La finale de la saison 3 de Danmachi a été diffusée le 18 décembre.

La conclusion était pleine d’action et pleine de surprises. De nombreux téléspectateurs sont curieux de connaître la saison 4 de DanMachi après la conclusion de la saison 3 de l’anime fantastique. Depuis la sortie de la série animée au milieu des années 2010, Est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon, également connu sous le nom de DanMachi, est un favori des fans.

La finale de la saison 3, cependant, a été diffusée sur Crunchyroll le 18 décembre. La série a connu un immense succès dans le monde entier depuis ses débuts en 2015. La saison 3 n’a cependant pas été à la hauteur des normes de nombreux fans, l’anime recevant actuellement un 7,4 / 10 sur IMDb et un 7,66 / 10 sur Ma liste d’anime.

Crunchyroll lui a attribué une note de 4,6 / 5, ce qui est suffisant pour justifier un renouvellement. Continuez à lire pour en savoir plus sur la date de sortie de la saison 4 de Danmachi.

Quand la saison 4 de Danmachi sera-t-elle sortie?

JC Staff n’a pas renouvelé DanMachi pour une quatrième saison à ce jour. Beaucoup de gens, cependant, supposent que l’anime reviendra. Il n’y a pas eu de mot officiel sur son renouvellement, mais compte tenu de la popularité des saisons précédentes, les téléspectateurs devraient s’attendre à la quatrième saison.

Cependant, il n’y a pas encore de date de sortie officielle de la saison 4 de DanMachi. Étant donné que l’anime n’a pas été officiellement renouvelé, une date de sortie pour la saison 4 de DanMachi est inconnue, mais sur la base des saisons précédentes, certaines prédictions peuvent être faites. Après une interruption de quatre ans entre les saisons un et deux, la deuxième saison a débuté en juillet 2019, cinq mois seulement après son annonce.

La saison 3, en revanche, a été créée en juillet 2020, huit mois après le renouvellement officiel de l’émission. Si la saison 4 de DanMachi suit un calendrier de production similaire, l’anime sera officiellement renouvelé dans les prochains mois, avec une date de retour potentielle en août 2021.

Terrain:

Hermès demande aux Xenos de cibler la communauté Orario dans la finale de la saison 3, Argonaut (Hero’s Return). Son objectif est d’amener Bell à profiter de cette opportunité pour récupérer au moins une partie de sa crédibilité d’aventurier. Le combat de Gros et Bell s’intensifie alors qu’Elina est prise au milieu de leur querelle. Asterius, un autre Xeno, arrive et affronte Bell.

Bell apprend rapidement que son nouvel adversaire est le même minotaure qu’il a battu auparavant. Bells, en revanche, perd celui-ci. La saison 4 reprendra probablement l’histoire une fois cette guerre résolue.

