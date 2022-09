Danmachi Saison 4 Episode 12 Date de sortie, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

De nombreuses personnes du monde entier qui aiment regarder des séries animées recherchent actuellement la date de sortie de l’épisode 12 de la saison 4 de Danmachi. Après avoir regardé tous les épisodes publiés de cet anime de la saison 4, les fans de différentes régions sont enthousiasmés par son prochain épisode. Après avoir vu l’engouement pour cette série animée parmi les fans, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons toutes les informations sur la date de sortie de l’épisode 12 de la saison 4 de Danmachi. Ici, nous révélerons également comment regarder cet anime, la liste des épisodes de la saison 4, les détails de la distribution et bien plus encore. Donc, sans plus tarder, informez-vous-en dans le paragraphe ci-dessous.

Il s’agit d’une série animée japonaise basée sur une série de romans légers du même nom qui a été écrite par Fujino Ōmori et illustrée par Suzuhito Yasuda. après cela, il a été adapté pour la production d’anime, puis son premier épisode est sorti le 4 avril 2015 et après la sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement au Japon mais aussi dans de nombreux autres pays.

L’intrigue de cet anime se déroule dans le nom de la ville d’Orario. La ville abrite un certain nombre de dieux qui, à la recherche d’excitation, ont choisi de limiter leurs pouvoirs divins afin de faire l’expérience des difficultés de ceux qui résident sur le monde des mortels. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette émission, vous trouverez cet anime plus intéressant et vous serez toujours curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. En ce moment, tous ses fans recherchent la date de sortie de l’épisode 12 de la saison 4 de Danmachi. Alors sachons-le.

Date de sortie de l’épisode 12 de la saison 4 de Danmachi

Donc, si nous parlons de la date de sortie de l’épisode 12 de la saison 4 de Danmachi. Dans la saison 4, il n’y a que 11 épisodes. Pour le prochain épisode, il faudra attendre sa prochaine saison. S’il y aura une mise à jour sur la saison 5, nous la partagerons sur cette page dès que possible.

Son dernier épisode qui est le 11, est sorti le 29 septembre 2022 et si vous ne l’avez pas regardé jusqu’à présent alors allez le regarder car c’était l’épisode le plus attendu de la saison 4.

Où diffuser Danmachi?

Si vous voulez regarder cet anime, ses réseaux officiels sont Tokyo MX, BS11 et SUN. Cependant, vous pouvez également diffuser cet anime sur Crunchyroll. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez diffuser cet épisode ici à tout moment. Notez que la disponibilité de cette série dépendra de votre région.

Liste des épisodes de la saison 4

Rejouer (souvenir) »

« Prélude (nuit avant le départ) »

« Les Grandes Chutes (Les Grandes Chutes) »

« Parasite (Viscum Album)

Sirène (La fille de Water City)

Argo Vesta (coupure héroïque de la flamme sacrée)

Pied de lapin (pied de lapin)

Cassandra Ilion (voyante de rêve)

Mirabilis (Chaos)

Lambton (mauvais présage)

Juggernaut (Le Destructeur)

Sans fin (Brutal)

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 12 de la saison 4 de Danmachi, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Alors, attendez la date de sortie pour regarder cet épisode à venir. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 12 de la saison 4 de Danmachi, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

