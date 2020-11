DaniLeigh ouvre sur « Movie » Ft. Gunna, DaBaby, PartyNextDoor, Ty Dolla € ign et plus

DaniLeigh a ajouté son nom aux sorties du vendredi 13, qui a énormément taquiné son deuxième album studio. Film pour la dernière semaine. Les fans n’ont pas reçu de projet complet de DaniLeigh depuis qu’elle a abandonné son premier effort Le plan en 2018, et maintenant l’artiste Def Jam est prête à montrer au monde comment elle a évolué au cours des deux dernières années.

Il y a eu beaucoup de ragots sur la vie personnelle de DaniLeigh ces derniers mois, car sa brève romance avec DaBaby faisait parler de lui plus tôt cette année, mais une fois que cela s’est terminé, il semble que DaniLeigh ait de nouveau exprimé ses pensées les plus profondes sur la cire. Les fonctionnalités du projet incluent PartyNextDoor, Queen Naija, Fivio Foreign, Gunna, Yella Beezy, Ty Dolla € ign et, bien sûr, DaBaby. Courant Film et partagez vos pensées.

Tracklist

1. Superstar

2. Situations

3. Mes conditions avec PartyNextDoor

4. Mettez-vous sur

5. Bullsh * t

6. Maltraité ft. Queen Naija

7. Monique

8. Dominican Mami ft. Fivio Foreign

9. Levi High avec DaBaby

10. Diamonds On Me avec Gunna & Yella Beezy

11. Célèbre

12. Gardien

13. Au-dessus et au-delà

14. Baby Say

15. Je souhaite que Ft. Ty Dolla € ign

16. Hier soir